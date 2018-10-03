۱۰۰ جراح عضو هیئت علمی در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر دکتر غلامعلی گدازنده عصر چهارشنبه در شصت و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران با موضوع چالشهای جراحی و راهکارهای کاهش عوارض اظهار کرد: این کنگره در شاخه های مختلف جراحی برگزار شده است و تلاش شده که بیشتر برنامه ها به صورت پنل ارائه شود که همه بتوانند در مباحث مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه مطالب ارائه شده در این کنگره مباحث روز پزشکی است، گفت: در طول سال رشته های مختلف جراحی برنامه های متعددی برای آموزش دارند ولی برگزاری کنگره برای همه شاخه ها در قالب جامعه جراحان هر دوسال یک بار در استان ها مختلف برگزار می شود.

دکتر گدازنده با بیان اینکه کنگره جامعه ایران هر ساله در اردیبهشت ماه به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود، افزود: در مازندران ۴۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص مرتبط با جراحی وجود دارد که زیر نظر جامعه جراحان قرار دارند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۰۰ جراح عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند، ادامه داد: در حال حاضر در رشته های مختلف پذیرش دستیار داریم و ۲۵ سال جراحی عمومی در این دانشگاه تربیت می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جراح مغز و اعصاب، ارتوپدی و زنان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تربیت می شوند، گفت: نفرات برتر جراحی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند و بسیاری از آن ها جذب و از اساتید دانشگاه هستند.

دکتر گدازنده افزود: امسال در رشته های زنان دو نفر در جراحی عمومی جزو ۱۰ درصد کشور قرار گرفتند.