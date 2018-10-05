به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشست مشترک دادستان تهران و سردار رحیمی و فرماندهان پلیس تهران، برخی از معاونان دادستان تهران و روسای کلانتری‌ها روز چهارشنبه یازدهم مهرماه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد. دادستان تهران با تبریک فرارسیدن هفته ناجا و با توجه به لزوم همکاری متقابل پلیس و دادستانی تهران افزود: این دو نهاد بدون همکاری یکدیگر نمی‌توانند به اهداف خود برسند:

وی مصداق بارز آن را در جریان رسیدگی به پرونده‌های اخیر اقتصادی دانست و اظهار داشت: همکاری بی وقفه پلیس با دستگاه قضایی و تلاش شبانه‌روزی و زحمات مامورین پلیس آگاهی تهران تجربه موفقی بود که امیدوارم در سایر حوزه ها نیز تکرار شود.

اقدامات آمریکا علیه انقلاب اسلامی

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری این که کشور در شرایط ویژه‌ای قرارداد و آمریکا و اسرائیل چند هدف عمده را در دستور کار قرار داده‌اند، به برنامه ریزی‌های دشمنان انقلاب اسلامی برای ناامن کردن کشور به عنوان اولین هدف اشاره کرد و افزود : دشمن در تلاش برای ناامن جلوه دادن کشور است که این ناامنی الزاماً اقدامات تروریستی نیست بلکه دشمن به بروز نا امنی در حوزه‌های اجتماعی امنیت روانی، اعتصابات، حمل ونقل و مشکلات معیشتی امید بسته است .

وی با اشاره به سه هدف دشمن در این زمینه اظهار داشت: اولین هدف این است که اعتماد مردم به مسئولین سلب شود ، و لذا بیشترین تهاجمات در فضای مجازی به این موضوع اختصاص دارد تا نشان دهد مردم به مسؤولان اعتماد ندارند.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند که مردم به آینده ناامید شوند و به این موضوع دامن می‌زند.

وی افزود در نشریات و فضای مجازی اخبار دروغ و خلاف واقع منتشر می‌شود، مسائل کوچک بزرگنمایی می شود ، مسائل جزئی به مشکلات کلان کشور تبدیل می‌شود. هم‌چنین مشکلات کشور را بحرانی جلوه می‌دهند، بنابر این بی‌اعتماد کردن مردم به مسؤولان، ناامید کردن آن‌ها به آینده و از همه مهم‌تر ناکارآمدن نشان دادن جمهوری اسلامی از جمله اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند.

دادستان تهران با اشاره به تلاش‌های ۴۰ ساله دشمن علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت : دشمنان تلاش می کنند که جمهوری اسلامی را در آستانه۴۰ سالگی ناکارآمد نشان دهند .

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی به عنوان دیگر برنامه دشمن خاطر نشان کرد: دشمن این بار با توجه به تجربه‌های قبلی ، فشارهای اقتصادی را زیادتر کرده و تحریم‌ها را از طریق خزانه‌داری آمریکا اعمال می کند و مسؤولان سایر کشورها را تهدید می‌کنند که با ایران همکاری نکنند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که آمریکا در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی است، یادآور شد: دشمن ایران را با برخی از کشورهای ضعیف مقایسه می‌کند . مردم طی این چند ساله ماهیت آنان را شناخته‌اند در حالی که ۴۰ سال است آمریکا با طی این مسیر غلط و با دامن زدن به ناامنی ها ، تشدید فشارهای اقتصادی به براندازی امید بسته است.

دادستان تهران اعلام کرد با حضور مردمی هوشیار، ‌رهبری آگاه و مسؤولانی دلسوز خواب دشمن تعبیر نخواهد شد.

وی در بیان گونه شناسی تهدیدات دشمن اظهار داشت : نکته ای که در این شرایط باید به آن توجه شود اقتصادی بودن تهدیدها است . ظرف دو سال گذشته اقتصادی بودن تهدیدات در دستور کار دشمن بوده و همه راه‌های طی شده را رفته اند ، دشمن از اول پیروزی انقلاب با جنگ، ترور تخریب ، آشوب های قومی و سایر اقدامات تلاش میکند در شرایط فعلی ایران را در محور ا قتصادی از پا در آورد .

تداوم مبارزه با فساد

دادستان تهران یکی از الزامات کنونی را مقابله با فساد اعلام کرد و با نفی ادعای وجود فساد سیستماتیک در کشور افزود: این که عده‌ای جمهوری اسلامی را به فساد سیستماتیک متهم می‌کنند حرف بی‌مبنایی است. فساد در همه کشورها و در سایر نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد و این طور نیست که مسؤولین به دنبال فساد باشند بلکه عده‌ای معدود هستند که به سراغ آن‌ها خواهیم رفت.

وی تاکید کرد مبارزه با فساد و باقدرت بیشتر ادامه خواهد یافت و در این مبارزه جدی خط قرمزی وجود ندارد . عنوان، سمت، مقام، درجه و لباس نیز تاثیر نخواهد داشت .

مردم در چند وقت اخیر دیدند که چه کسانی احضار و چه کسانی تعقیب شده اند ؛ اما در عین حال وظیفه خود می‌دانیم از مسؤولین خدوم، زحمتکش و دلسوز حمایت کنیم .

نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد

دکتر جعفری دولت‌آبادی لزوم بستن منافذ فساد در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: مبارزه با فساد صرفاً از طریق مقابله دادستانی و پلیس عملی نیست . دولت با اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب می‌تواند کشور را مدیریت کند.

وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی در بستن منافذ فساد از مهم‌ترین شیوه های مبارزه با فساد است و نباید منافذ فساد باز و از دستگاه قضایی توقع مقابله داشت . در حالی که به موضوع پیشگیری در قانون اساسی توجه شده از دولت و دستگاه های اجرایی انتظار می رود به این مسئله عنایت بیشتری داشته باشند .

شاخصه های مبارزه با فساد

سرعت، دقت و قاطعیت سه عنصر اساسی بود که دادستان تهران در مبارزه با فساد مورد توجه قرار داد و اظهار داشت : مردم از اطاله دادرسی رنج می‌برند لذا تلاش شده است با تشکیل شعب ویژه این مشکل برطرف شود .

وی با اشاره به این که در پرونده‌تلفن همراه ظرف یک ماه ۱۶ کیفرخواست صادر شد، گفت: در گذشته چنین پرونده‌هایی شش ماه تا یکسال طول می‌کشید تا در دادگاه رسیدگی شود .

دکتر جعفری دولت‌آبادی در تبیین شاخصه دقت با طرح این پرسش که آیا اگر سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد دقت فراموش می‌شود، گفت: مرجع قضایی باید با توجه به دلایل ، اظهارات متهم و محتویات پرونده رسیدگی کند بنابر این علاوه بر شاخصه سرعت، دقت نیز مورد توجه قرار می گیرد .

دادستان تهران در مورد قاطعیت دستگاه قضایی اعلام کرد : در شعب ویژه اگر دلایل موجود در پرونده کافی باشد متهمان مفاسد اقتصادی بدون استثنا تحت تعقیب قرار می گیرند تا مفسدین بدانند طوفان مبارزه با فساد جدی است و بهترین کار این است که مفسدین به مسیر صحیح بازگردند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به مفسدین و کسانی که ، دست در فساد دارند، هشدار داد پنبه‌ها را از گوش ها درآورید؛ چراکه این بار مبارزه جدی، قاطع و احکام صادره اجرا خواهد شد ، بنابراین ، سرعت، دقت و قاطعیت و اجرای حکم شاخصه‌های مهمی است که در مبارزه فعلی به آن توجه شده است.

نقش رسانه ها در مبارزه با فساد

دکتر جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌ که برخی دستگاه قضایی را به مبارزه با افشاگران متهم می‌کنند گفت: ادعا می شود که قوه قضاییه به سراغ کسانی که فساد را برملا کنند می‌رود درحالی که این موضوع افترایی بیش نیست. از رسانه‌ها برای این که فسادی را اعلام کنند تشکر می شود اما اعلام فساد، با برهم زدن امنیت روانی مردم فرق دارد به عنوان مثال اعلام می شود میلیاردها تومان اختلاس شده است اما بعد از بررسی مشخص می‌شود که این خبر مبنا نداشته است ، وی افزود با اعلام این‌ که تایید کرد رسانه‌ها در انتشار اخبار صحیح و انتقاد از مسؤولین آزادند طبق قانون مطبوعات رسانه‌ها حق تخریب ، توهین و سیاه نمایی ندارند و نمی توانند به بهانه مبارزه با فساد مردم را ناامید نمایند .

وی توجه رسانه‌ها را به این نکته معطوف ساخت که افشاگری واقعی و صحیح مورد توجه قرار می گیرد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی مبتنی بر شریعت است و باید اقدامات در چارچوب شریعت و ارزش های دینی صورت گیرد .

دادستان تهران از مردم، رسانه‌ها، نشریات، سمن‌ها و کسانی که از فساد اطلاع دارند خواست که گزارش‌های خود را به مبادی ذیربط مانند پلیس و دادستانی اعلام کنند .

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات شعب ویژه اظهار داشت : پرونده‌های مهم اقتصادی در این شعبات رسیدگی جلسه و دادگاه علنی برگزار می شود .

دادستان تهران قطعی بودن احکام را به عنوان یکی دیگراز مزیت‌های احکام شعب ویژه دانست و افزود : در دروه گذشته احکام صادره قابل اعتراض بود اما آرای صادره از شعب ویژه به جز حکم اعدام ، قطعی است که این امتیاز بزرگی است.

وی با اشاره به مواعد رسیدگی در شعب ویژه خاطر نشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مواعد متعدد برای‌ رسیدگی وجود دارد که زمانبر است اما در شیوه جدید مواعد رسیدگی کاهش یافته و همین امر باعث شده که سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند ، وی خاطر نشان کرد: انتشار اسامی محکومان مرتبط با شعب ویژه بازدارنده است.

نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با جرایم

جعفری دولت آبادی با تقدیر از همکاری پلیس تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: این همکاری باید در سراسر کشور عملیاتی شود و امیدواریم رویه ای که در تهران شکل گرفت درحوزه سایر جرایم از جمله مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد .

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد علاوه بر مقابله، مسئله پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده سکه ثامن اشاره کرد و اظهار داشت: چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود. پیشگیری یعنی این که اگر با سوءجریانی مواجه شویم هر کس در حوزه خود عمل کند. هم چنین براساس گزارش‌ پلیس یک طلا فروش ۱۵ سال است در منطقه تهران پارس فعالیت مجرمانه می کرده است اما چرا گزارش نشده بود؟ در حالی که اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سلامت موفق بوده است ؛ اما آثار آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست .

اهمیت دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در مورد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار که در تیرماه سال جاری صادر شده است، خطاب به فرماندهان پلیس گفت: در این دستورالعمل به برخی از دغدغه‌های پلیس پاسخ داده شده است به موجب ماده اول ، جرایم مهم عبارت است از : جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی و مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم ربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان، خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان.

دادستان تهران افزود ماده ی ۹ به همکاری پلیس در زمینه مرخصی محکومان سابقه دار اختصاص دارد و پلیس می تواند موارد محدودیت و ممنوعیت را به مقامات قضایی اعلام نماید .

وی خاطر نشان کرد: دراین دستورالعمل قوه قضاییه مکلف شده است که با همکاری سایر دستگاه‌ها بانک اطلاعاتی مجرمان ایجاد نماید.

دادستان تهران در مورد امنیت اجتماعی اظهار داشت: پلیس در این بخش‌ها فعالیت های زیادی انجام داده ولی مردم ما در بخش امنیت اجتماعی که جرایم مهمی مثل قتل و سرقت اموال عمومی، تجاوزبه عنف، مزاحمت ها و نظایر آن را شامل می‌شود باید در مورد جان ، مال و آبروی خود امنیت خاطر داشته باشند و با هرگونه دروغ پردازی، افترا،‌ فضاسازی‌های نامناسب درحوزه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی مقابله شود.

جعفری دولت‌آبادی در مورد نقش پلیس‌های تخصصی افزود: امروزه ناجا، پلیس‌های تخصصی خوبی ایجاد کرده است اما تجربه اخیر نشان داد که پلیس باید در حوزه های اجتماعی و اقتصادی بیشتر سرمایه گذاری نماید .

لزوم طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم

دادستان تهران خواستار طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم شد و گفت: در کشور اسناد بالادستی زیادی وجود دارد اما در مبارزه با جرم سند ملی نداریم که باید این موضوع را در تهران عملی کنیم .

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم تمرکز پلیس در مورد برخی از جرائم مهم افزود داد: مردم از جرائمی مثل سرقت و شرارت ها رنج می برند پلیس باید جرائم مهم را بیشتر مورد توجه قرار دهد و باید از ظرفیت مردم، بسیج و سمن ها در مبارزه با جرایم استفاده شود جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: توجه به حقوق مردم ، متهمان ، تکریم مراجعین و نظارت بر بازداشتگاه‌ها ضروری است .

لزوم همکاری متقابل دادستانی و پلیس

در این جلسه سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بر لزوم همکاری بین پلیس و دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: چنانچه وحدت و همدلی وجود داشته باشد هم ا فزایی ایجاد می‌شود که این امر موجب امیدوار شدن مردم خواهد بود. در این جلسه هم چنین فرماندهان پلیس تهران در بخش های مختلف به بیان مشکلات پرداخته و راهکارهای ارائه کردند .

وی در پایان با تاکید بر لزوم تداوم جلسات مشترک برای ارتقای همکاری میان دادستانی تهران و پلیس گفت: مطالبی که از سوی فرماندهان پلیس مطرح شد در پنج محور قابل جمع بندی است که عبارتست از : مطالبه گری، حمایت از مصوبات جلسات، جلب همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع و مشکلات و همکاری متقابل دستگاه‌ها از جمله اموری است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.