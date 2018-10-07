سارا شیربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیگ برتر فوتسال بانوان تا پایان هفته نهم گفت: پس از برگزاری چند هفته از رقابت‌ها امتیاز سپید رود به نامی نو اصفهان داده شد. نسبت به گذشته بهتر است اما هنوز شرایط ایده آل نیست. تیم‌ها سطح کیفی بهتری از نظر بازیکنان دارند چرا که ملی پوشان در تیم‌ها تقسیم شده‌اند. بازی‌ها سخت تر شده و بازیکنان و تیم‌ها انگیزه بیش تری دارند.

ملی پوش تیم نامی نو اظهار کرد: نمی‌توان پیش بینی کرد چه تیمی قهرمان می‌شود؛ حتی ۴ تیم حاضر در پلی آف قابل پیش بینی نیستند و این نشان از افزایش سطح کیفی رقابت‌ها دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: پس از قهرمانی در آسیا تصور می‌کردیم با جذب اسپانسرهای بیش‌تر، وضعیت مالی بهتر شود اما اینگونه نشد. البته شرایط اقتصادی کشور بی تاثیر نیست که در بخش بانوان اثرگذاری بیش‌تری داشته است. با این شرایط در سال‌های آینده به جای ۱۲ تیم شاهد حضور ۸ تیم و یا کم تر در لیگ خواهیم بود چون شرایط تیم‌داری سخت شده است.

شیربیگی در خصوص اینکه طبق جدول رده بندی رقابت بین دو تیم ملی حفاری و نامی نو وجود دارد و سایر تیم‌ها اختلاف امتیاز بیش تری دارند، گفت: بله همینطور است طبق جدول ملی حفاری در جایگاهِ اول و نامی نو در مکان دوم قرار دارد اما همانطور که در هفته نهم شاهد بودید مقابل پویندگان متوقف شدیم در حالی که در سال‌های پیش قبل از ورود به زمین مطمئن بودیم به استثنای چند بازی، با اختلاف پیروز خواهیم شد. در حال حاضر شاهد اختلاف کمی در بین تیم‌ها هستیم و همین باعث پیشرفت بازیکنان و در نهایت تیم ملی خواهد شد.

بازیکن نامی نو درباره تساوی مقابل تیم پویندگان در هفته نهم رقابت‌ها گفت: توقف در بازی بسیار زیاد بود. پس از هر ۱۰ دقیقه، بازی به مدت ۲۰ دقیقه متوقف می‌شد و مرتب سرد و گرم می‌شدیم. حریف نیز بازی را به شدت بسته بود و روی ضد حمله ها برنامه داشت.

شیربیگی در پاسخ به این سئوال که آیا بعد از قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا انتظارات و حمایت ها از این تیم برآورده شده است؟ گفت: به دلیل حمایت رسانه‌ها از فوتسال بانوان انتظار داشتیم اسپانسرهای بیش‌تری جذب شوند اما شرایط تغییر نکرد. از طرفی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز قول داده بود با تیم‌های معتبر فوتبال در بخش مردان صحبت کنند تا در فوتسال زنان تیمداری کنند اما این اتفاق نیز رخ نداد.

وی در پایان گفت: همه در حال و هوای قهرمانی بودیم و فکر می‌کردیم شرایط مالی بهتر شود اما در ابتدا شاهد کناره گیری تیم دانشگاه آزاد بودیم و بعد از آن نیز مالک سپیدرود تغییر کرد و کریمی نیز به دلیل بدهی های زیاد باشگاه نمی توانست از تیم بانوان حمایت کند. به همین دلیل با کاهش ۳۰ درصد قراردادهایمان به تیم نامی نو اصفهان رفتیم. با این وضعیت شرایط برای بانوان سخت است چون تنها منبع درآمدزایی فقط قراردادهای لیگ هستند.