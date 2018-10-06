به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ینی شفق در گزارشی اعلام کرد که ۸ نظامی ترکیه که پنجشنبه گذشته در استان «باتمان» بر اثر انفجار تروریستی بمب توسط عناصر «پ‌ک‌ک» کشته شدند، توسط نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه آموزش دیده بودند.

بر اساس گزارش مذکور، نظامیان آمریکا درباره ساخت و نحوه استفاده از وسایل انفجاری (IEDs) پیشرفته به عناصر «پ‌ک‌ک» آموزش‌های لازم را داده بودند.

این در حالیست که پنجشنبه گذشته، ۸ سرباز ارتش ترکیه بر اثر انفجار بمب در استان «باتمان» واقع در جنوب شرقی این کشور کشته و ۲ نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

حال یکی از این نظامیان وخیم اعلام شده بود.

منابع امنیتی در آنکارا با اعلام این خبر تاکید کردند که بمب توسط «پ‌ک‌ک» کار گذاشته شده بود.

بنا به اعلام منابع نزدیک به فرمانداری شهر «گرجوش» در این استان، عناصر پ‌ک‌ک هنگام عبور کاروانی نظامی اقدام به فعال کردن چاشنی انفجاری بمب کرده بودند.