جزئیات برنامه ریزی مجلس برای بررسی لایحه CFT در جلسه غیرعلنی

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برنامه ریزی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی برای برگزاری جلسه غیرعلنی بررسی لایحه CFT گفت: در پی نامه ای تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی مبنی بر برگزاری جلسه ای از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی لایحه CFT امروز عصر از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی، روسای سه فراکسیون امید، ولایی، مستقلان و دو تن از اعضای هیئت رئیسه دعوت برای حضور در جلسه هم اندیشی دعوت شد. البته برخی از افراد حضور نیافتند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت تصمیم گرفته شد فراکسیون نمایندگان ولایی، کارشناسانی را که با این لایحه مخالف هستند و نظراتی در این خصوص دارند را دعوت کنند که به مدت نیم ساعت در جلسه غیرعلنی صحبت کنند. نیم ساعت هم به نمایندگان دولت فرصت داده خواهد شد تا در این خصوص نظرات خود را بیان کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: از معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای اطلاعات، خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای حضور در این جلسه دعوت شده است.

وی ادامه داد: رئیس پدافند غیرعامل، نماینده مرکز پژوهش ها، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق ایران همچنین دو تن از اعضای مجمع تشخیص شامل یک نفر موافق و یک نفر مخالف برای حضور در این جلسه دعوت شده اند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: پس از آن نمایندگان سه فراکسیون نظرات خود را بیان خواهند کرد. علاوه بر آن نمایندگان مخالف و موافق این لایحه نیز به قید قرعه انتخاب شده و سخنرانی می کنند.

وی تاکید کرد: هنوز هم معتقدم این جلسه باید به صورت علنی برگزار شود و بر این امر اصرار دارم اما اگر در نهایت هم هیئت رئیسه مجلس موافقت نکرد پس از جلسه غیرعلنی در کنفرانس مطبوعاتی جزئیات جلسه و نظرات مخالفان و موافقان را تشریح خواهم کرد.

فلاحت پیشه گفت: فراکسیون ولایی تا الان اسامی کارشناسان مورد نظرش را اعلام نکرده است و احتمالا از چند تن از اعضای این فراکسیون به عنوان مخالف صحبت خواهند کرد.