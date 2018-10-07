تشخیص دیابت ۲۰ سال زودتر از ابتلا

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بیمارستان آیزاوا ژاپن دریافتند افزایش گلوکز در زمان ناشتا، شاخص توده بدنی بالا و اختلال در حساسیت انسولین از ۲۰ سال قبل از تشخیص بیماری دیابت و همچنین پیش دیابت قابل تشخیص هستند.

«هیرویوکی ساگساکا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «از آنجائیکه اکثریت افراد مبتلا به دیابت نوع۲، دچار مرحله پیش دیابت می شوند، یافته ها نشان می دهد افزایش نشانگرهای متابولیکی برای بیماری دیابت از بیش از ۲۰ سال قبل از تشخیص بیماری قابل شناسایی است.»

در ابتدای این مطالعه، میزان گلوکز ناشتا و میانگین گلوکز خون ۲۷,۳۹۲ فرد غیردیابتی اندازه گیری شد و وضعیت شان تا زمان ابتلا به دیابت نوع۲ یا پیش دیابت تحت نظر بود.

در طول دوره مطالعه، ۱۰۶۷ مورد جدید ابتلا به دیابت نوع۲ شناسایی شد. از بین ۱۵,۷۷۸ فرد دارای میزان گلوکز خون عادی در ابتدای مطالعه، ۴۷۸۱ نفر حداقل از ۲۰ سال قبل از تشخیص پیش دیابت مبتلا به علائم پیش دیابت بودند.

نتایج این تحقیق دارای مفاهیم مهمی است چراکه حدود ۴۲۵ میلیون فرد بزرگسال (۲۰ تا ۷۹ سال) در سال ۲۰۱۷ مبتلا به دیابت بوده اند و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۴۵ به ۶۲۹ میلیون نفر برسد.