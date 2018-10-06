  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۰:۲۱

شهردار اهواز خبرداد:

واگذاری یک محور برای خدمات رسانی در چذابه به شهرداری اهواز

واگذاری یک محور برای خدمات رسانی در چذابه به شهرداری اهواز

اهواز - شهردار اهواز گفت: ما یک محور را برای تنظیف و ارائه خدمات به زائران اربعین در مرز چذابه بر عهده داریم.

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات و اقدامات شهرداری اهواز در اربعین حسینی امسال در مرز چذابه اظهار کرد: شهرداری اهواز امسال همانند سال قبل مسئولیت هایی را در بحث خدمات در مرز چذابه برعهده دارد.

وی با اشاره به آخرین اقدامات این نهاد برای خدمت رسانی در مرز جذابه در اربعین امسال افزود: ما یک محور را برای تنظیف و ارائه خدمات به زائران اربعین در مرز چذابه بر عهده دارد.

شهردار اهواز در پایان تصریح کرد: پسماند و جمع آوری آن، رفت و روب بر عهده ما در مرز چذابه و عمده کار در بحث اتوبوسرانی و جابه‌جایی زائران است.

کد مطلب 4422661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام به همه شما ها.منطور نمیدانم چرا ما ادرس ایمیل مسولین دانشگاه .سازمان باز را،نداریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها