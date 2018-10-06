واگذاری یک محور برای خدمات رسانی در چذابه به شهرداری اهواز

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات و اقدامات شهرداری اهواز در اربعین حسینی امسال در مرز چذابه اظهار کرد: شهرداری اهواز امسال همانند سال قبل مسئولیت هایی را در بحث خدمات در مرز چذابه برعهده دارد.

وی با اشاره به آخرین اقدامات این نهاد برای خدمت رسانی در مرز جذابه در اربعین امسال افزود: ما یک محور را برای تنظیف و ارائه خدمات به زائران اربعین در مرز چذابه بر عهده دارد.

شهردار اهواز در پایان تصریح کرد: پسماند و جمع آوری آن، رفت و روب بر عهده ما در مرز چذابه و عمده کار در بحث اتوبوسرانی و جابه‌جایی زائران است.