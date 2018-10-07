به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین نقوی حسینی در جلسه علنی امروز در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT اظهار داشت: مجلس امروز در آستانه تصمیم مهمی است که مربوط به منافع ملی و راهبردهای آینده کشور است.

وی ادامه داد: همه بحث های ماه های گذشته نشان می دهد که امروز بحث مهمی در مجلس مطرح است و مقام معظم رهبری مختصات این کنوانسیون را در جلسه با نمایندگان فرمودند که این لوایح در اتاق فکر استکبار جهانی پخت و پز می شود و ما نمی دانیم سر و ته این کنوانسیون ها چیست.

نماینده مردم ورامین تصریح کرد: وزیر امور خارجه و تیم دیپلماسی امروز در مجلس حضور دارند و ما امروز دعوای جناحی و گروهی با کسی نداریم و آرزوی ما موفقیت دولت جمهوری اسلامی است اما باید به این شبهات و ابهامات پاسخ داده شود که از عضویت در این کنوانسیون چه می‌خواهیم و چه مشکلی از مشکلات کشور با الحاق به این کنوانسیون حل می شود.

نقوی حسینی تاکید کرد: موسسات مالی و پولی غرب تحت هیچ شرایطی با ما کار نمی‌کنند و ما تاکنون راه های زیادی برای حل این مساله در نظر گرفتیم اما این مشکل حل نشد و با الحاق به این کنوانسیون حل نمی‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خطاب به موافقان الحاق به کنوانسیون مذکور بیان کرد: چرا مردم را می‌ترسانید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ چرا می‌گویید اگر عضو این کنوانسیون نشویم پروژه های کشور اجرا نمی شود؟ کالاهای اساسی با عدم الحاق به کشور نمی‌آید، چرا می‌گویید مردم با عدم الحاق به این کنوانسیون گرسنه می‌مانند؟

وی متذکر شد: یادتان است از همین تریبون گفتید اگر برجام تصویب شود، آب آشامیدنی، اشتغال، اقتصاد کشور، مشکلات پولی و مالی حل می‌شود اما برجام در ۲۰ دقیقه تصویب شد و هیچ یک از این مشکلات حل نشد.

در ادامه و پس از آنکه نقوی حسینی این اظهارات را مطرح کرد علی لاریجانی بیان کرد: برجام در ۲۰ دقیقه تصویب نشد بلکه ۴ ساعت در این باره بحث و تبادل نظر صورت گرفت اما نقوی‌حسینی همچنان مطلب خود را تکرار کرد و گفت در آن زمان اجازه بیان مخالفت، موافقت و تذکر به هیچ کس داده نشد و برجام صرفا در ۲۰ دقیقه تصویب شد.

نماینده مردم ورامین با انتقاد از مدیریت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخطار حق بنده است و بنده اخطار دارم و از صبح چندین بار خواستم اخطار خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بیان کنم اما این اجازه به بنده داده نشد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در ملاقات با نمایندگان به صورت صریح و روشن فرمودند این کنوانسیون‌ها در اتاق فکر استکبار جهانی پخت و پز می شود و این کنوانسیون ها را تصویب نکنید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: خطاب بنده به لاریجانی این است که همانطور که در این سه هفته جلسات متعددی با روسای کمیسیون ها و فراکسیون ها در جهت تصویب FATF گذاشته است چرا بعد از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب جلسه ای درباره مطالبات رهبری درباره این کنوانسیون ها نگذاشت؟

وی بیان کرد: فراکسیون ولایی دو بار از سوی علی لاریجانی برای بررسی این لایحه دعوت شد اما این دعوت را نپذیرفت چراکه می دانستیم در این جلسه قرار است درباره این لایحه توجیه شویم.

نقوی حسینی خطاب به وزیر امور خارجه تصریح کرد: آقای ظریف ما برجام را تصویب کردیم و شرط هم گذاشتیم اما چه دستاوردی برای ملت ایران داشت؟

وی افزود: طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی، ۴۰ توصیه FATF را پذیرفت اما این مساله منجر به حل مشکلات پولی و مالی کشور نشد و مجلس شورای اسلامی سه لایحه پالرمو، قانون پولشویی و قانون مقابله با تروریسم را تصویب کرد و سوال ما این است که با تصویب این لوایح کدام یک از مشکلات ما حل شد؟

وی اظهار داشت: آیا مشکل کشور CFT است؟ چرا به مردم دروغ می گویید؟ اینکه برخی کشورها از ایران نفت نمی‌خرند، ربطی به FATF ندارد و حتی اگر این کنوانسیون هم تصویب شود مشکل پولی و مالی ما حل نمی‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متذکر شد: اگر رئیس جمهور فقط در یک سطر به ما تضمین دهد که با عضویت در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نظام مالی و پولی دنیا با ما همکاری می کند ما هم قول می‌دهیم که به این موضوع رای مثبت دهیم.

وی تصریح کرد: بنده منافع ملی کشور و دیپلماسی را می‌فهمم و زیر و بم این لایحه را خوانده‌ام و اگر الحاق ایران به کنوانسیون مذکور خطرناک نبود چرا دولت در آن اعلامیه تفسیری نوشته است در صورتی که این اعلامیه تفسیری هم قابل عمل نیست.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه ما سوریه و عراق نیستیم و جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد مشکلش با آمریکا حل شود باید سر جای قبلش برگردد، خاطرنشان کرد: پذیرش این کنوانسیون به معنای برگشت به عقب و دست برداشتن از ادعاهای انقلابی است.