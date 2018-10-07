«اوسیا» نماینده سینمای ایران در جشنواره «زمین نو» لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های محیط زیستی لهستان با عنوان «زمین نو» از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۹۷ در شهر کراکوف این کشور برگزار می‌شود و مستند «اوسیا» ساخته «علیرضا دهقان» در این رویداد موضوعی روی پرده خواهد رفت.

در اولین دوره جشنواره زمین نو لهستان، ۷۰ فیلم با موضوع آلودگی محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و ... به نمایش درمی‌آیند.

فیلم کوتاه «کشتن زمین را متوقف کنید» به کارگردانی یونس محمدی نیز از فیلم‌های منتخب این جشنواره است.

مستند «اوسیا» درباره‌ی قنات «زارچ» طولانی‎ترین قنات خاورمیانه است که سال گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یونسکو به ثبت رسید. این فیلم از مرگ قنات حرف می‌زند که این موضوع به بی‌توجهی مسئولان صنایع و سبک زندگی نادرست برمی‌گردد.

«اوسیا» تاکنون ۲۰ جایزه داخلی و ۴ جایزه بین‌المللی از جشنواره «ترنتون» آمریکا، جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی «استانبول» ترکیه، جشنواره فیلم‌های علمی استرالیا و جشنواره محیط زیست «کلکته» هند کسب کرده است.