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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

«اوسیا» نماینده سینمای ایران در جشنواره «زمین نو» لهستان

«اوسیا» نماینده سینمای ایران در جشنواره «زمین نو» لهستان

فیلم مستند «اوسیا» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی علیرضا دهقان به بخش مسابقه جشنواره محیط زیستی «زمین نو» در لهستان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های محیط زیستی لهستان با عنوان «زمین نو» از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۹۷ در شهر کراکوف این کشور برگزار می‌شود و مستند «اوسیا» ساخته «علیرضا دهقان» در این رویداد موضوعی روی پرده خواهد رفت.

در اولین دوره جشنواره زمین نو لهستان، ۷۰ فیلم با موضوع آلودگی محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و ... به نمایش درمی‌آیند.

فیلم کوتاه «کشتن زمین را متوقف کنید» به کارگردانی یونس محمدی نیز از فیلم‌های منتخب این جشنواره است.

مستند «اوسیا» درباره‌ی قنات «زارچ» طولانی‎ترین قنات خاورمیانه است که سال گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یونسکو به ثبت رسید. این فیلم از مرگ قنات حرف می‌زند که این موضوع به بی‌توجهی مسئولان صنایع و سبک زندگی نادرست برمی‌گردد.

«اوسیا» تاکنون ۲۰ جایزه داخلی و ۴ جایزه بین‌المللی از جشنواره «ترنتون» آمریکا، جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی «استانبول» ترکیه، جشنواره فیلم‌های علمی استرالیا و جشنواره محیط زیست «کلکته» هند کسب کرده است.

کد مطلب 4422974

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