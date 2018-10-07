رسیدگی به ۷۴ پرونده احتکار در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، محمدحسین صادقی بااشاره به رسیدگی به ۷۴ فقره پرونده احتکارکالا در اداره کل تعزیرات حکومتی استان، اظهارداشت:بیش از نیمی از این تعداد پرونده با صدور حکم تعیین تکلیف شده اند.



وی افزود: انبارهای بدون شناسه که نسبت به اعلام موجودی کالا در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، محل آن احتکار تلقی شده و مستلزم تعقیب قانونی هستند.



دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از ادامه تلاش ها برای شناسایی دلالان ارز درکرمانشاه خبرداد و گفت: شناسایی دلالان ارز که به صورت عمده و سازمان یافته فعالیت کرده و درصدد التهاب آفرینی در بازار هستند،کماکان ادامه دارد.



وی بابیان اینکه اقداماتی که به تخلیه حباب های قیمت، ثبات و پایداری در بازار منجر شود برای مردم آرامش‌بخش است، یادآورشد: نباید به افراد سودجو و منفعت طلب اجازه اخلال در این فرایند را بدهیم.