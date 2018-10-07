  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

دادستان کرمانشاه مطرح کرد

رسیدگی به ۷۴ پرونده احتکار در کرمانشاه

رسیدگی به ۷۴ پرونده احتکار در کرمانشاه

کرمانشاه_دادستان کرمانشاه از رسیدگی به ۴۷ پرونده احتکار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، محمدحسین صادقی بااشاره به رسیدگی به ۷۴ فقره پرونده احتکارکالا در اداره کل تعزیرات حکومتی استان، اظهارداشت:بیش از نیمی از این تعداد پرونده با صدور حکم تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: انبارهای بدون شناسه که نسبت به اعلام موجودی کالا در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، محل آن احتکار تلقی شده و مستلزم تعقیب قانونی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از ادامه تلاش ها برای شناسایی دلالان ارز درکرمانشاه خبرداد و گفت: شناسایی دلالان ارز که به صورت عمده و سازمان یافته فعالیت کرده و درصدد التهاب آفرینی در بازار هستند،کماکان ادامه دارد.

وی بابیان اینکه اقداماتی که به تخلیه حباب های قیمت، ثبات و پایداری در بازار منجر شود برای مردم آرامش‌بخش است، یادآورشد: نباید به افراد سودجو و منفعت طلب اجازه اخلال در این فرایند را بدهیم.

کد مطلب 4423014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها