به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش، محمدرضا داورزنی گفت: از زمان حضور سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان تمام برنامه های فدراسیون فوتبال برای تیم های ملی مورد حمایت قرار گرفته است. این وزارتخانه پشتیبان و حامی فوتبال ملی ایران بوده و برای حضور پرقدرت در جام ملت های آسیا هم فدراسیون را مورد حمایت قرار داده است.

وی در ادامه در خصوص اهمیت نتایج تیم های ملی فوتبال اظهار داشت: هر برنامه ای که فدراسیون فوتبال ارائه داده با حمایت وزارت ورزش همراه بوده است. بعید می دانم در طی این دو سال گذشته با برنامه ای در جهت حمایت تیم ملی مخالفت کرده باشیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برنامه های فدراسیون فوتبال برای حضور تیم های ملی در رقابت های جهانی با پشتیبانی کامل وزارت ورزش و جوانان همراه شده است و حتی در ارتباط با تیم امید هم همه چیز را به جان خریدیم و حمایت لازم را برای برنامه ریزی این تیم به منظور آماده سازی برای المپیک ۲۰۲۰ انجام دادیم تا انتظار طولانی مدت مردم در راهیابی به المپیک هم پایان یابد.



داورزنی تصریح کرد : برنامه های فدراسیون فوتبال از تمدید قرارداد کی روش تا آماده سازی و بازی های تدارکاتی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد حمایت قرار گرفته است. وزارتخانه به دلیل جامعه مخاطب گسترده ای که دارد همیشه در کنار فدراسیون فوتبال بوده و برای حضور پرقدرت در جام ملت های آسیا هم حمایت لازم را انجام داده ایم.

وی اهمیت رشته های مختلف از جمله کشتی، ووشو، وزنه برداری، تکواندو و دیگر رشته ها را نیز مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: همه رشته ها برای ما مورد توجه هستند و فوتبال هم بدلیل جامعه مخاطب فراوان و حساسیت فوق العاده روی نتایج آن مورد توجه قرار دارد و با درک حساسیت مردم وزارت ورزش هم حمایت، نظارت و هدایت لازم را از این رشته انجام داده است.

داورزنی در پایان گفت: آنچه مسلم است در مسائل داخلی فدراسیون فوتبال فقط نظارت اجمالی داریم ولی همواره نقش حمایتی داشته و در زمینه حضور ایران در جام ملت های آسیا نیز حمایت ها استمرار دارد تا انتظار مردم محقق شود.