توئیت وزیر خارجه آمریکا درباره دیدار با «اون»

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» در پیام خود در توئیتر می نویسد: سفر خوبی به پیونگ یانگ برای دیدار با رئیس کیم داشتم. ما به پیشرفت در توافقاتی که در نشست سنگاپور داشتیم ادامه می دهیم. بخاطر پذیرایی از من و تیم همراهم تشکر می کنم.

پیش از دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از اشتیاق برای دیدار با وی سخن گفته و ابراز امیدواری کرده بود پیونگ‌یانگ برنامه هسته‌ای خود را که تهدیدی علیه آمریکا است، رها کند.

وی همچنین با انتشار تصویری در توییتر که وی را در فرودگاه توکیو و در آستانه سوار شدن به هواپیما نشان می‌داد؛ نوشت: ایستگاه بعدی پیونگ‌یانگ است تا با رئیس کیم دیدار کرده و کارمان را در راستای عمل به تعهدات اعلام شده در نشست سنگاپور میان ترامپ و کیم، ادامه دهیم.

به گزارش مهر، پمپئو دیروز به توکیو رفته بود تا پیش از سفر به پیونگ‌یانگ، هماهنگی‌هایی را با شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن انجام دهد. به ادعای وی، این هماهنگی‌ها لازمه پیشبرد مذاکرات خلع‌سلاح کره شمالی است.