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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

دلیل تمرین نکردن مدافع پرسپولیس مشخص شد

دلیل تمرین نکردن مدافع پرسپولیس مشخص شد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به کسالت خود در تمرین امروز یکشنبه این تیم شرکت نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس، شجاع خلیل‌زاده امروز یکشنبه در محل تمرین حضور پیدا کرد و با توجه به عوارض سرماخوردگی، از تمرین معاف شد و برای استراحت، محل تمرین را ترک کرد تا بهبودی وی تسریع شود.

کادر پزشکی همچنین درباره امید عالیشاه اعلام کرد: وی با تشخیص پزشک متخصص برای MRI  مجدد اقدام کرد و به همین دلیل منتظر پاسخ این تصویربرداری درباره اعلام نظر قطعی برای روند درمان هستند.

گفتنی است امید عالیشاه در بازی با السد از ناحیه زانو، آسیب دید. معاینات در زمین و رختکن نشان از آسیب رباط داخلی داشت که در حال حاضر باید برای روند و طول زمان درمان، تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 4423147

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