دلیل تمرین نکردن مدافع پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس، شجاع خلیل‌زاده امروز یکشنبه در محل تمرین حضور پیدا کرد و با توجه به عوارض سرماخوردگی، از تمرین معاف شد و برای استراحت، محل تمرین را ترک کرد تا بهبودی وی تسریع شود.

کادر پزشکی همچنین درباره امید عالیشاه اعلام کرد: وی با تشخیص پزشک متخصص برای MRI مجدد اقدام کرد و به همین دلیل منتظر پاسخ این تصویربرداری درباره اعلام نظر قطعی برای روند درمان هستند.

گفتنی است امید عالیشاه در بازی با السد از ناحیه زانو، آسیب دید. معاینات در زمین و رختکن نشان از آسیب رباط داخلی داشت که در حال حاضر باید برای روند و طول زمان درمان، تصمیم‌گیری شود.