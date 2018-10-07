افزایش ریزگردها در سکوت مسئولان/ وعده هایی که نتیجه نداد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مردم استان کرمان صبح خود را در حالی آغاز کردند که علیرغم اینکه هیچ هشداری در خصوص بروز ریزگردها دریافت نکرده بودند اما شهر را زیر لایه ای از خاک دیدند. امروز با توجه به مشاهده های عمومی یکی از آلوده ترین روزهای سال های اخیر بود، میزان دید افقی به شدت در شهر کرمان کاهش یافته و چهره های مردم زیر ماسک ها پنهان شده است.

جدا از این سوال که چرا بروز چنین حوادثی که از نظر علمی کاملا قابل پیش بینی است اطلاع رسانی نمی شود این سوال در ذهن مردم مطرح است که چرا با وجود وعده هایی که استاندار سابق و مسئولان اجرایی کرمان می دادند هیچ اقدام موثری برای کنترل توسعه بیابان ها و کاهش ریزگردها در کرمان انجام نشده است.

مهمترین عامل بروز ریزگردها در کرمان باتلاق جازموریان است که حالا به بیابانی بی آب و علف تبدیل شده و منشاء ۲۵ درصد ریزگردهای کشور محسوب می شود

مهمترین عامل بروز ریزگردها در کرمان باتلاق جازموریان است که حالا به بیابانی بی آب و علف تبدیل شده و منشاء ۲۵ درصد ریزگردهای کشور محسوب می شود.

امروز مدارس و دانشگاه های کرمان در نوبت صبح تعطیل شد و مردم کرمان با توجه به شدت آلودگی هوا خانه نشین شدند.

نکته جالب اینکه تنها تابلوی نشان دهنده میزان آلودگی شهر کرمان در چهار راه خورشید نیز سالها خراب است اما طبق اعلام مسئولان شهر کرمان این شهر در وضعیت قرمز و خطرناک قرار گرفته است و از سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی خواسته شده از خانه ها خارج نشوند.

مردم در فضای باز حضور نیابند

کارگروه محیط زیست صبح امروز در شهر کرمان تشکیل شده است و طبق آنچه در این کارگروه اعلام شده است وضعیت موجود در شهر کرمان تا عصر ادامه دارد. از مردم خواسته شده در فضای باز از هر گونه فعالیت سنگین خودداری کنند.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان اما در گفتگو با مهر اظهارداشت: وضعیت موجود در کرمان تا فردا پایدار خواهد بود اما از عصر امروز از شدت آلودگی کاسته می شود.

وضعیت کنونی برای همه گروه های سنی خطرناک است و از مردم میخواهیم فقط در صورت لزوم در فضای باز حضور یابند و از فعالیتهای سنگین خودداری کنند

حمیده حبیبی افزود: با توجه به افزایش کانون های بیابانی با وزش هر بادی شاهد بروز ریزگرد خواهیم بود و منشاء ریزگردهای امروز فلات مرکزی ایران است.

وی بیان کرد: وضعیت کنونی برای همه گروه های سنی خطرناک است و از مردم می خواهیم فقط در صورت لزوم در فضای باز حضور یابند و از فعالیت های سنگین خودداری کنند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه استانداری کرمان نیز امروز اعلام کرده است که شاخص آلایندگی هوا به ۳۸۵ رسیده است.

مجید سعیدی گفته که شاخص آلایندگی از صبح امروز تغییر چندانی نکرده و در حد خطرناک قرار دارد.

خشکسالی، معادن و کشاورزی در صف اول عوامل ریزگردها در کرمان

رضا جزینی زاده، مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال های اخیر استان کرمان با خشکسالی و کاهش بارندگی درگیر شده است به همین دلیل کانونهای ریزگردها در استان کرمان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در کرمان کویر یزد، کانونهای محلی، کویر سیستان و بلوچستان و به صورت ویژه جازموریان کانونهای عمده ریزگردها محسوب می شوند.

جزینی زاده افزود: خشکسالی سال جاری موجب شد در تابستان اکثر کانون های آب های جاری خشک شوند همچنین بستر جازموریان هم زمینه تشدید ریزگردها را در استان کرمان فراهم می کند.

وی بیان کرد: از شب گذشته شاهد افزایش ریزگردها در برخی از شهرهای استان کرمان به خصوص شرق استان بودیم که هم اکنون این پدیده شمال استان را نیز فراگرفته است.

جزینی زاده گفت: آلودگی در شهرهای ریگان و فهرج ۴۰ برابر حد مجاز اعلام شده است.

وی ادامه داد: خشکسالی، برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی و فعالیت معادن به خصوص معادن شن و ماسه دلیل افزایش ریزگردها در کرمان است.

جزینی زاده میزان آلودگی در شهر کرمان را ۳.۵ برابر در فهرج ۴.۵ برابر و در زرند ۵ برابر حد مجاز اعلام کرد و بیان داشت: نمی توان وضعیت آلودگی هوا در سایر شهرهای کرمان محاسبه کرد چون دستگاه پایش آلودگی هوا در استان کرمان محدود است و برای بررسی وضعیت هوا نیاز به تامین اعتبار و خرید این دستگاه ها داریم.

در حالیکه گزارش های میدانی از افزایش بیماری های تنفسی در کرمان طی روز جاری حکایت دارد که دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز خواستار توجه مردم به توصیه های پزشکی شده است.

۵۰ روستا در محاصره طوفان شن

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: از شب گذشته شهرستان درگیر ریزگردها شده است و دید افقی به شدت کاهش یافته و تاکنون ۲۳ نفر برای درمان بیماری های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

امین باقری بیان کرد: ریزگردها و طوفان موجب قطع شدن آب نیمی از شهر شده است و تیم های امدادی در حال رفع مشکل هستند.

وی بیان کرد: شن گرفتگی معابر شهر و خسارت به زیر ساختهای شهری و روستایی از دیگر مشکلات طوفان امروز است ضمن اینکه رفت و آمد در راه های اصلی شهرستان نیز به دلیل کاهش دید افقی به کندی انجام می شود.

شن گرفتگی معابر شهر و خسارت به زیر ساختهای شهری و روستایی از دیگر مشکلات طوفان امروز است ضمن اینکه رفت و آمد در راههای اصلی شهرستان نیز به دلیل کاهش دید افقی به کندی انجام می شود

فرماندار ریگان همچنان از قطع شدن برق ۱۶ روستا و در محاصره قرار گرفتن ۵۰ روستا خبر داد و بیان کرد: تیم های امدادی در شهرستان در آماده باش هستند و در حال تلاش برای رفع مشکل مردم هستند.

توصیه های رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمان بروز پدیده گرد و غبار نیز منتشر شده است.

دکترمحمد حسین مصدق، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این خصوص گفت: با توجه به به بروز پدیده گرد و غبار در استان ضروت دارد تا شهروندان این موارد را مورد توجه قرار دهند.

۱- کودکان، افراد سالمند، زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماری های زمینه ای قلبی و ریوی از حضور در اماکن و فضاهای باز خودداری نمایند و درصورت ضرورت به حضور در این اماکن با استفاده ازماسک و یا پارچه مرطوب و قرار دادن آن درجلوی دهان و بینی دراین اماکن حضور یابند.

۲- تمامی افراد جامعه حتی المقدور ازحضور غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.

۳- باتوجه به آلودگی هوا و گرد و غبار و کاهش دیدافقی، از انجام سفرهای غیرضروری و تردد در راه های برون شهری خوداری شود.

۴- به منظور ممانعت از ورود گرد و غباربه درون منازل و محیط های سرپوشیده، در و پنجره منازل و محل کار را بسته و همچنین ازبسته بودن کانال های کولر اطمینان داشته باشید.

بنا به گفته مریم سلاجقه، کارشناس هواشناسی، ریزگردها فردا هم آسمان استان کرمان را تحت تاثیر قرار می دهند اما شدت ریزگردها در شهر کرمان کاسته می شود اما وزش باد و طوفان شن در شرق استان کرمان افزایش می یابد و شهرهای ریگان، فهرج، بم و نرماشیر از این وضعیت متاثر می شوند.

سلاجقه به خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ریزگردها فردا مناطق جنوبی استان را نیز فرا خواهند گرفت.