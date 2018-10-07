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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

برای ۲۰۵۰ میلادی پیش بینی شد:

رشد مصرف پلاستیک تقاضای نفت را افزایش خواهد داد

رشد مصرف پلاستیک تقاضای نفت را افزایش خواهد داد

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که افزایش استفاده از محصولات پلاستیکی سبب رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ میلادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که استفاده از پلاستیک و دیگر محصولات پتروشیمی سبب رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ میلادی می‌شود و افت تقاضای ناشی از کاهش مصرف سوخت خودروها را جبران می‌کند.

انتظار می‌رود به دلیل افزایش استفاده از خودروهای برقی و همچنین بهبود بهره‌وری خودروهای بنزینی، تقاضای نفت در بخش حمل و نقل تا سال ۲۰۵۰ میلادی کندتر شود.

در سال ۲۰۱۷ میلادی مصرف روزانه نفت برای بخش پتروشیمی، ۱۲ میلیون بشکه در روز بوده، اما انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ میلادی مصرف روزانه نفت در این بخش به ۱۸ میلیون بشکه برسد.

کد مطلب 4423204

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