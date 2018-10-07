اجرای عملیات مهندسی مجدد و احیا چاه شماره ۱۶ قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری نسب ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف آب و به منظور تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان قرچک یکی از برنامه های کاری که در این بخش مورد توجه قرار گرفت، بهره برداری بهینه از منابع آبی و همچنین افزایش توان تولید این مایه حیاتی است.

جعفری نسب افزود: به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی عملیات مهندسی مجدد چاه شماره ۱۶ که میزان آبدهی آن تا ۵ لیتر بر ثانیه کاهش‌یافته بود در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این‌ که تأمین و توزیع باکیفیت و مطلوب آب شرب مردم قرچک از وظایف اصلی این امور است، گفت: عملیات مهندسی مجدد چاه مذکور با اجرای ویدئو متری، لایروبی و تعویض منصوبات انجام شد تا میزان آبدهی آن ۲۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر آبفا قرچک اظهار داشت: با تولید پایدار و بهینه آب شرب امیدواریم هیچ‌گونه مشکلی جهت تأمین نداشته و پاسخگوی نیاز مشترکان باشیم.