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۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۰

پایداری شبکه آب شرب در آمل و خلیل‌شهر تقویت شد

پایداری شبکه آب شرب در آمل و خلیل‌شهر تقویت شد

ساری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای دو عملیات فنی در شهرستان‌های آمل و بهشهر خبر داد و گفت: با اصلاح خطوط انتقال در آمل از هدررفت ۱۰ لیتر بر ثانیه آب شرب جلوگیری شد.

بهراد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات فنی برای افزایش پایداری تأسیسات آبرسانی استان اظهار کرد: اکیپ‌های عملیاتی آبفای آمل با حضور مستمر در محل، سه نقطه آسیب‌دیده در خطوط انتقال آب را شناسایی و ترمیم کردند.

وی افزود: این عملیات شامل بازسازی یک خط انتقال ۱۶۰ میلی‌متری و دو خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری بود که پس از پایان تعمیرات، شبکه دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت و روند تأمین آب مشترکان بدون ایجاد اختلال ادامه پیدا کرد.

برادرزاده با بیان اینکه اجرای این عملیات از اتلاف حدود ۱۰ لیتر آب شرب در هر ثانیه جلوگیری کرد، گفت: واکنش سریع نیروهای عملیاتی علاوه بر کاهش هدررفت آب، در حفظ فشار و پایداری شبکه توزیع نیز مؤثر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از پایان عملیات بهسازی یکی از چاه‌های تأمین آب شرب خلیل‌شهر در شهرستان بهشهر خبر داد و اظهار داشت: این منبع با دبی ۱۰ لیتر بر ثانیه، آب شرب بیش از یک هزار خانوار را تأمین می‌کند و بهسازی آن با هدف افزایش قابلیت بهره‌برداری و آمادگی شبکه در زمان اوج مصرف انجام شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، راندمان بهره‌برداری از چاه افزایش یافته و شرایط برای تأمین پایدارتر آب شرب و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکان فراهم شده است.

کد مطلب 6873788

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