بهراد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات فنی برای افزایش پایداری تأسیسات آبرسانی استان اظهار کرد: اکیپهای عملیاتی آبفای آمل با حضور مستمر در محل، سه نقطه آسیبدیده در خطوط انتقال آب را شناسایی و ترمیم کردند.
وی افزود: این عملیات شامل بازسازی یک خط انتقال ۱۶۰ میلیمتری و دو خط انتقال ۲۵۰ میلیمتری بود که پس از پایان تعمیرات، شبکه دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت و روند تأمین آب مشترکان بدون ایجاد اختلال ادامه پیدا کرد.
برادرزاده با بیان اینکه اجرای این عملیات از اتلاف حدود ۱۰ لیتر آب شرب در هر ثانیه جلوگیری کرد، گفت: واکنش سریع نیروهای عملیاتی علاوه بر کاهش هدررفت آب، در حفظ فشار و پایداری شبکه توزیع نیز مؤثر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از پایان عملیات بهسازی یکی از چاههای تأمین آب شرب خلیلشهر در شهرستان بهشهر خبر داد و اظهار داشت: این منبع با دبی ۱۰ لیتر بر ثانیه، آب شرب بیش از یک هزار خانوار را تأمین میکند و بهسازی آن با هدف افزایش قابلیت بهرهبرداری و آمادگی شبکه در زمان اوج مصرف انجام شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، راندمان بهرهبرداری از چاه افزایش یافته و شرایط برای تأمین پایدارتر آب شرب و ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکان فراهم شده است.
نظر شما