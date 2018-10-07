به گزارش خبرنگار مهر، در پی تقاضای بخشی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در خصوص ترمیم تیم اقتصادی کابینه، بحث تغییر تعدادی از وزرای اقتصادی از جمله راه و شهرسازی بر سر زبان ها افتاد که با عدم اجرایی شدن این تصمیم از سوی رئیس جمهور، دو تن از وزرای اقتصادی دولت با تصمیم نمایندگان مجلس پای میز استیضاح حاضر و با عدم اعتماد اعضای خانه ملت مواجه شدند.

اخیرا نیز بحث استیضاح دو وزیر دیگر از جمله راه و شهرسازی مطرح شده است که با امضای بیش از ۵۰ نماینده، چهارمین استیضاح عباس آخوندی وارد فاز اجرایی شده و در اولین قدم درخواست استیضاح وزیر راه به کمیسیون عمران ارجاع شده است.

امروز نیز در راهروهای مجلس زمزمه استعفای اخوندی مطرح شد.

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره استعفای وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اطلاع دقیقی از موضوع ندارم و تنها خبر استعفای وی را از تعدادی از اعضای کمیسیون عمران شنیده ام.

سید احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به خبرنگار مهر گفت: خبر استعفای آخوندی مربوط به چند ماه قبل است که در خصوص جذب اعتبارات بوده ولی مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفت.

وی ادامه داد: خبر استعفای امروز آخوندی را از یکی از معاونان وی پیگیری کردم که او نیز اظهار بی اطلاعی کرد.