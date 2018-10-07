ارتفاعات شاهو قبلا منطقه تاخت و تاز ضدانقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد پاک پور ظهر امروز در رزمایش محرم که در ارتفاعات شاهو برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: امروز مرحله نهایی رزمایش محرم دو که قریب به یک هفته از آغاز آن می گذرد در منطقه شاهو در محدوه شهرستان کامیاران اجرا می شود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران عنوان کرد: مراحل مربوط به دفاع شهری و اغتشاشات در طول هفته انجام شده و فراخوان های مورد نیاز بسیج انجام گرفته و امروز مرحله نهایی آن در این ارتفاعات انجام می شود.

وی افزود: منطقه شاهو منطقه پیچیده جغرافیایی است که هفت تا هشت سال قبل پاسگاه و جاده ای در آن وجود نداشت و میدان تاخت و تاز ضدانقلاب بود.

سردار پاک پور گفت: از کوهسالان تا روانسر جاده و پاسگاه هایی به منظور تامین امنیت ایجاد شده اند.

فرمانده نیرو زمینی سپاه پاسداران اظهار داشت: رزمایش محرم یک سال گذشته در منطقه اشنویه آذربایجان غربی برگزار شد و محرم دو در شهرستان کامیاران برگزار می شود.

وی گفت: لشکر ۲۲ بیت المقدس کردستان، سپاه کامیاران، مریوان و سروآباد، یگان هوانیروز سپاه پاسداران یگان زرهی تیپ امام زمان (عج) و بسیجیان بومی که در گردان ها سازمان دهی شده اند در رزمایش حضور دارند.

وی به اهداف برگزاری رزمایش اشاره کرد و گفت: دو هدف عمده از رزمایش در مناطق امنیتی تجربه نیرو های آموزش دیده در میدان عمل و آشنایی نیرو های حاضر با مناطق مورد علاقه عوامل ضد انقلاب است که هماهنگ بودن واحد ها از اهمیت خاصی در رزمایش ها برخوردار است.