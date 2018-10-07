به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سمنان که ظهر یکشنبه در اتاق بازرگانی برگزار شد ضمن اشاره به‌ضرورت تعادل بخشی دشت‌ها و آب‌های زیرزمینی با همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط و با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، بیان کرد: فشار به منابع آب زیرزمینی برای تأمین آب موردنیاز بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و بهداشت، فضای سبز، صنایع و خدمات بر هیچ‌کس پوشیده نیست لذا باید با معدل بخشی از این فشار کاهید.

وی افزود: امروز آب استحصال‌شده از چاه‌ها بسیار بیشتر از ظرفیت آب تجدید پذیر آبخوان‌های کشور و همچنین استان سمنان است و لذا این امر سبب می‌شود تا آثار مخرب خشک‌سالی مانند خشک شدن قنوات و چشمه‌ها، شور شدن آب، عدم امکان کشاورزی، بایرشان زمین‌های زراعی، فرونشست زمین و ایجاد درز و شکاف در تأسیسات و منازل در برخی مناطق و ... مشاهده شوند لذا باید برنامه عملی برای نجات دشت‌های ۱۳گانه استان سمنان داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه از ۶۰۰ دشت کشور ۳۰۰ دشت دچار خشکی هستند که این روند شامل استان سمنان نیز می‌شود، بیان کرد: ۱۳ دشت در این استان وجود دارد که منابع آبی آن‌ها نیز به‌واسطه خشک‌سالی و همچنین عدم تعادل بخشی به منابع آبی، در معرض تهدید هستند.

حداد به‌ضرورت آگاهی‌رسانی درباره آثار مخرب بی‌آبی به جوامع محلی و بومی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی و تدبیر صحیح می‌توانیم منابع آبی موجود در دشت‌های استان را مدیریت کنیم در این زمینه همچنین اقدامات خوبی نیز صورت گرفته که ازجمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی اشاره کرد.