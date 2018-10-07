به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، از روز شنبه، هند به دنبال اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران در مورد این است که دولت دوباره به تعیین محدودیت قیمت سوخت باز نخواهد گشت. این یک روز پس از این انجام شد که سهام شرکت‌های نفتی با نگرانی از بازگشت رژیم قیمت‌گذاری‌ای که در گذشته باعث کاهش سود آنها شده بود، افت کردند.

دولت هند روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که قیمت بنزین و گازوییل را ۲.۵ روپیه در هر لیتر کاهش می‌دهد تا به هندی‌ها در پرداخت بهای سوخت، که اخیرا با رشد جهانی قیمت نفت و سقوط ارزش روپیه، گران شده است، کمک کند.

این اقدام برعکس تصمیم سال ۲۰۱۴ دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌های تعیین شده سوخت بود. طبق آن رژیم، شرکت‌های بازاریابی نفتی دولتی نتوانستند توسعه پیدا کنند و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی داخلی توسط بزرگترین تولیدکننده نفت هند، به شدت کاهش یافت.

روز شنبه، وزیر مالی هند، آرون جایتلی، در فیس‌بوک خود نوشت: بگذارید به طور قطع اطمینان دهم که ما به سیاست تعیین قیمت سوخت باز نخواهیم گشت. سهام شرکت‌های بزرگ نفتی، روز جمعه بیش از ۲۰ درصد سقوط کردند و به پایین‌ترین سطح خود در چندین سال اخیر رسیدند، اما آرام آرام رو به بهبود قرار گرفتند.

نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در سال ۲۰۱۴، قیمت‌های سوخت را پس از یک دهه تعیین قیمت آزاد کرد. او هدف از این کار را تشویق خرده‌فروشان سوخت به رقابت و ارتقای کارایی در خدمات شرکت‌های نفتی اعلام کرد.