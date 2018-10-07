ماهواره «پیام» با طول عمر ۲ سال در مدار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری امروز در مراسم ماهواره پیام امیرکبیر در دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه ماهواره پیام امیرکبیر یک ماهواره سنجش از دور است که برای نخستین بار ما را از سمت ماهواره های تحقیقاتی به سمت ماهواره های عملیاتی می برد، گفت: این ماهواره قرار است با ماندگاری دو سال در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه های توسعه فناوری فضایی در کشور ادامه داد: در برنامه ۱۰ ساله اول فضایی، موفق به ارتقای رتبه علمی ایران در فضا، دستیابی به چرخه فضایی و نیز توسعه فناوری فضایی شدیم.

براری ادامه داد: بر این اساس هم اکنون رتبه اول منطقه در عرصه فضا و نیز رتبه ۱۵ علمی دنیا در این حوزه را در اختیار داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در این برنامه، ساخت ماهواره های تحقیقاتی که در مدار ۲۵۰ کیلومتری زمین قرار گیرد وطول عمر یک ماه داشته باشد را محقق کردیم. هم اکنون که در برنامه ده ساله دوم فضایی هستیم تا سال ۱۴۰۴ به تثبیت فناوری فضایی و چرخه کامل این فناوری و صنعتی سازی می رسیم.

رئیس سازمان فضایی ادامه داد: از این رو ساخت ماهواره های عملیاتی که در مدار ۵۰۰ تا هزار کیلومتری زمین قرار گیرد و بیش از ۲ سال ماندگاری داشته باشد در دستور کار قرار دارد. بر این اساس ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر که ماهواره سنجشی است، در نوبت پرتاب به عنوان اولین ماهواره عملیاتی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر رسیدن به اقتدار اقتصادی پس از اقتدار علمی و دستیابی به اقتصاد فضا گفت: اقتصاد فضا در ۱۰ سال اخیر ۱۳۹ درصد رشد داشته و این در حالی است که متوسط رشد جهانی اقتصاد ۱۹.۴ درصد بوده است. همچنین پیش بینی می شود تا ۲۰ سال آینده اقتصاد فضا به ۲۲۰ درصد رشد برسد.

رئیس سازمان فضایی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ها و فرصت ها برای خلق ثروت در حوزه فضا گفت: هم اکنون شاهد هجوم استارت آپ ها به حوزه فضایی شدیم و پیش بینی می شود ساخت ماهواره های کیوب ست و تکنولوژی منظومه ماهواره های کوچک نیز توسط استارت آپ ها انجام شود.

براری گفت: هم اکنون استارت آپ های حوزه فضا در سایر کشورها بیش از ۵ برابر نیاز خود، از سوی سرمایه گذاران تامین مالی می شوند و ما امیدواریم در کشور نیز سرمایه گذاری های خوبی در این حوزه صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات از برگزاری دو مسابقه دانشجویی در ساخت ماهواره های کیوب ست (مکعبی) با وزن یک تا دو کیلویی و نیز پروژه منظومه ماهواره ای (شبکه سازی ماهواره های کوچک) در این هفته خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این دو مسابقه شاهد شکل گیری استارت آپ های این حوزه باشیم.

وی با بیان اینکه ماهواره پیام امیرکبیر تصاویری با دقت ۴۰ متر در اختیارمان می گذارد، تاکید کرد: از داده های این ماهواره سنجش از دور باید برای ارائه خدمات ارزش افزوده استفاده کنیم.

براری گفت: انقلاب صنعتی چهارم به انقلاب تحلیل داده ها معروف است و ما باید داده های فضایی را تبدیل به ثروت، خدمات و اشتغال کنیم. همانطور که دانشجویان وارد استارت آپ های آی تی شدند و اقتصاد خدمات در این حوزه بیش از ۵ درصد رونق گرفت، در حوزه خدمات فضایی نیز می توانیم به این اهداف دست یابیم.

رئیس سازمان فضایی با تاکید بر اینکه دانشگاه امیرکبیر می تواند به مرکز توسعه استارت آپ های فضایی تبدیل شود، گفت: از داده ها و اطلاعات فضایی که ماهواره پیام در اختیار ما می گذارد، می توانیم به کشورهای منطقه و حتی بازار بین الملل خدمات دهیم.

براری در مورد آخرین وضعیت ماهواره های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز گفت: ما در سال ۹۲ کاوشگر پژوهش، پس از آن در سال ۹۳ ماهواره فجر و در سال ۹۶ ماهواره بر سیمرغ را به فضا پرتاب کردیم.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: هم اکنون ۳ ماهواره دوستی دانشگاه شریف، پیام دانشگاه امیرکبیر و ماهواره مخابراتی ناهید آماده پرتاب است و ماهواره سنجشی ظفر مربوط به دانشگاه علم و صنعت با دقت ۲۲.۵ درجه اوایل سال آینده کامل می شود.

وی افزود: ماهواره پارس یک نیز که یک ماهواره سنجشی عملیاتی متعلق به پژوهشگاه فضایی ایران است که با دقت ۱۵ متر در حال ساخت است و ماهواره ناهید ۲ با دقت یک متر تا سال ۱۴۰۴ پرتاب کرده و در مدار قرار می دهیم.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه در برنامه داریم تا سال ۱۴۰۴ یک ماهواره مخابراتی در مدار ژئوی زمین قرار گیرد، افزود: ماهواره های مخابراتی ناهید ۱ و ناهید ۲ و نیز ایران ست ۱ و ۲ در این راستا در دستور کار ساخت و پرتاب قرار گرفته است.

وی گفت: اقتصاد جهانی فضا در سال گذشته ۳۴۵ میلیارد دلار بوده که ۷۶ درصد آن توسط بخش خصوصی مدیریت می شود. بر این اساس ما در کشور نیز موضوع آزادسازی تصدی گری را در راستای توسعه زیرساختهای فضایی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار داریم.

براری گفت: ۳۶۰۰ میلیارد تومان بودجه در برنامه ششم توسعه به بخش فضا اختصاص یافته که ۹۰۰ میلیارد تومان از آن باید توسط بخش خصوصی جذب شود. در این برنامه پرتاب انسان به فضا را نیز در دستور کار داریم اما پروژه نیازمند منابع مالی بسیاری است.