۲۵۰۰ حلقه لاستیک برای کامیونها و اتوبوسهای کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مهدی حسینی نژاد در جلسه هم اندیشی روسای ادارات صمت استان کرمان اعلام کرد: امروز ما در جنگ اقتصادی هستیم و هدف دشمن ایجاد نارضایتی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید هوشیار و متحد باشیم تا دشمن نتواند به اهداف شوم و پلید خود برسد، افزود: بحث تامین لاستیک برای کامیون داران یکی از بحرانها و مسائلی بوده که با مشارکت همه مسئولان اعم از نمایندگان استان، سرپرست استانداری و مسئولان قضایی و دستگاههای نظارتی توانستیم این بحران لاستیک را در استان هدایت کنیم.

حسینی نژاد ادامه داد: سهمیه ویژه ای به تعداد دو هزار و ۵۰۰ حلقه لاستیک با پیگیری زیاد برای استان کرمان گرفتیم و هم اکنون در چرخه توزیع است.

وی گفت: سهمیه هر شهرستان مشخص و در اختیار نمایندگی های فروش قرار گرفته که امیدوارم با توزیع آنها بین کامیون داران کمبود این حوزه از بین برود.

حسینی نژاد افزود: استان کرمان روزانه به ۴۰۰ حلقه لاستیک نیاز دارد که ۱۰۰ حلقه آن را یکی از شرکت های خصوصی کرمان و ۱۰۷ حلقه آن را از سهمیه کشوری تامین می شود و مابقی لاستیک مورد نیاز باید از طریق واردات و سایر موارد تامین شود.

وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که یک سهمیه ماندگار و ثابت برای استان کرمان بگیریم و شرکتهای بزرگی در استان کرمان وجود دارند که پیشنهاد دادند لاستیک وارد کنند و علاوه بر تامین نیاز خودشان نیاز استان کرمان و سایر استانهای همجوار را تامین کنند و ماهم پیگیری کردیم و مکاتباتی را در این خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ایم.