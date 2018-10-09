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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۸

فرماندار ابوموسی:

بهترین راه مقابله با اعتیاد پیشگیری است

بهترین راه مقابله با اعتیاد پیشگیری است

ابوموسی - فرماندار ابوموسی بر پیشگیری و آگاه سازی مردم با پدیده شوم اعتیاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوربابایی دوشنبه شب در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه زمینه بسیار عدیده ای از مشکلات و مسائل اجتماعی، اعتیاد می باشد، گفت: جای تاسف است که امروزه مصرف مواد مخدر بین جوانان و نوجوان رواج پیدا کرده است و این فاجعه ای برای جامعه می باشد که باید  برای این معضل چاره اندیشی کرد.

پور بابایی بر پیشگیری و آگاه سازی جوانان با پدیده شوم اعتیاد تاکید کرد و افزود: خانواده و والدین نخستین نهاد اجتماعی می باشند که نقش بسزایی بر رشد و تکامل شخصیت فرزندان دارند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ابوموسی بر برنامه ریزی دستگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد به صورت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن آگاه سازی شهروندان جزیره ابوموسی نسبت به مبارزه با این پدیده شوم تاکید کرد و انجام این مهم را ضروری و الزامی برشمرد.

پوربابایی عنوان کرد: باید  کلاسهای آموزشی و مشاوره جهت بهبود زندگی افراد اعتیاد در چندین مرحله دوره آموزشی برگزار شود. باید از ظرفیت اساتید و کارشناسان خبره استان نیز استفاده بهینه برد.

فرماندار ابوموسی بر ایجاد زمینه فضای شور و نشاط از ظرفیت دریا و تجهیز امکانات ورزشی برای شهروندان ابوموسی  تاکید کرد.

کد مطلب 4425043

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