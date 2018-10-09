نشست نقد و بررسی کتاب «تراژدی جهان اسلام» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نشست علمی نقد و بررسی کتاب «تراژدی جهان اسلام» را برگزار می‌کند.

سخنرانان این نشست سارا شریعتی (عضو هیأت علمی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع)، علی اشرف فتحی (مدرس حوزه علمیه، کارشناس ارشد تاریخ اسلام و عضو گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع)، مهسا اسدالله‌نژاد (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع) و محسن حسام مظاهری (نویسنده کتاب) خواهند بود.

این نشست یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، تالار شریعتی برگزار می شود.

حضور برای عموم علاقمندان آزاد است.