  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

نقد خویشتن راهی به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار

نقد خویشتن راهی به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار

گردهمایی سالانه «خانواده علوم اجتماعی» را با عنوان «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» را روز شنبه ۲۲ آذرماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گردهمایی سالانه «خانواده علوم اجتماعی» را با عنوان «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» در روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

شیرین احمدنیا رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و نیکو صدیقی از سخنرانان این مراسم هستند. همچنین سه سخنران از سه گروه مختلف، ریحانه هیوه‌چی (دانشجوی ورودی جدید)، شفیقه امینی (دانشجوی مهاجر افغان‌تبار) و تابان علیزاده (دانش‌آموز) سخنرانی خواهند کرد.

از دیگر برنامه‌های این روز ارائه پنلی با عنوان «نقدی بر خویشتن» با گردانندگی ریحانه صارمی و با حضور سیدحسین سراج‌زاده، آرمان ذاکری، آتنا کامل، باران نخستین و یکی از اساتید پیشکسوت است.

کد خبر 6684735
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها