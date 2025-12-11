نقد خویشتن راهی به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گردهمایی سالانه «خانواده علوم اجتماعی» را با عنوان «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» در روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

شیرین احمدنیا رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و نیکو صدیقی از سخنرانان این مراسم هستند. همچنین سه سخنران از سه گروه مختلف، ریحانه هیوه‌چی (دانشجوی ورودی جدید)، شفیقه امینی (دانشجوی مهاجر افغان‌تبار) و تابان علیزاده (دانش‌آموز) سخنرانی خواهند کرد.

از دیگر برنامه‌های این روز ارائه پنلی با عنوان «نقدی بر خویشتن» با گردانندگی ریحانه صارمی و با حضور سیدحسین سراج‌زاده، آرمان ذاکری، آتنا کامل، باران نخستین و یکی از اساتید پیشکسوت است.