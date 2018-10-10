برنامه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان، از سال ۷۷ توسط جمعی از فضلا و طلاب در تهران و به تدریج در سایر دانشگاه های کشور بنا به تقاضاهایی که دانشجویان برای فراگیری علوم اسلامی داشتند، شکل گرفت. محور اصلی فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، ارایه یک نظام فکری از علوم اسلامی به دانشجویان بود.

در واقع می توان گفت حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان با هدف تربیت کادر نخبه برای انقلاب اسلامی، به‌ منظور اثرگذاری در عرصه‌های جهاد علمی و فرهنگی و تحقق اهداف دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی، شکل گرفته و تا اندازه ای توانسته ارتباط عملی، حوزه و دانشگاه را به شکل سیستمی و نظام مند ایجاد کند.

در حال حاضر حدود ۴۵ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه های سطح کشور در حال فعالیت هستند، این مراکز سالانه حدود ۶ هزارمعرفت جو از دانشجویان را جذب می کنند.

اساتید زیادی از حوزه و دانشگاه در این حوزه ها مشغول ارائه دروس به دانشجویان هستند، برنامه برخی از حوزه های علوم اسلامی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی جدید ۹۸-۹۷ به شرح زیر است:

برنامه حوزه های علوم اسلامی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی جدید

نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برنامه حوزه های علوم اسلامی حوزه علوم اسلامی دانشگاه تهران حضور ۳۵۰ معرفت جو در حال حاضر برگزاری ۸ اردو برای معرفت جویان ورودی جدید جذب حدود ۳۸۰ نفر دانشجو در سال تحصیلی جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی شریف رویکرد حوزه علوم اسلامی دانشگاه شریف نخبه گزینی محدود شدن ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاه در سال جاری پذیرش حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ نفر معرفت جو در سال جاری جذب یک پنجم معرفت جویان حوزه علوم اسلامی از معرفت جویان دیگر دانشگاه ها تدوین برنامه درسی توسط خود حوزه علوم اسلامی دانشگاه شریف برگزاری کلاس های مباحثه محور و تغییر ۱۰ درصد برنامه از لحاظ موضوعی در سال جاری حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال جاری براساس نظام قدیم و نظام جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مصاحبه به معنای گزینش ندارد اولویت جذب با دانشجویان بومی افزایش ۴۰ درصدی معرفت جو برای سال تحصیلی جدید برگزاری اردو برای تقویت و ترمیم کاستی ها در کنار کلاس درس حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید بهشتی عدم برنامه مستقل ویژه اساتید جذب ۳۰ درصد دانشجو از دیگر دانشگاه ها جذب حدود ۳۸۰ معرفت جو در سال تحصیلی جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاه صداو سیما جذب ۲۰ درصد معرف جو از دانشگاه‌های دیگر برنامه ریزی برای برگزاری کلاس ویژه اساتید ارائه دروس تخصصی ویژه دانشجویان رسانه علاوه بر دروس حوزه حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهرا برگزاری دوره یکساله و ارائه گواهی معتبر و طی ۲۰ واحد درسی

به گزارش مهر، نظام آموزشی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان از سال گذشته تغییر کرد و یک دوره سه ساله ۶۰ واحدی به سه دوره یکساله تبدیل شد که مهمترین دوره آن پودمان معرفت جویی و جهاد فرهنگی است که سال اول برگزار می شود.

اصول اعتقادات در قالب «نظام اندیشه»، شیوه های موثر تهذیب و خود سازی در قالب درس «جهاد اکبر»، تشخیص وظیفه و ماموریت افراد و تمرینی برخدمت جهادی در قالب در س «رسالت الهی» دراین دوره ها ارائه می شود.

با توجه به این موضوع برخی از حوزه های علوم اسلامی ناگزیر شدند برای تکمیل نظام آموزشی قدیم هر دو نظام را برگزار کنند تا دانشجویان دوره نظام قدیم این دوره را به اتمام برسانند.

کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برای دانشجویان در روز پنجشنبه و برای اساتید روز جمعه برگزار می شود.

دانشجویان می توانند در روزهای استراحت خود علوم اسلامی و معارف قرآن و اهل بیت را پیگیری کنند. تفاوت حوزه علوم اسلامی دانشجویی با حوزه علمیه دراین است که محتوای دوره به صورت کاربردی و خلاصه برای خودسازی دانشجو و نیز جهت اثرگذاری در آینده شغلی و تخصصی تعریف شده است.

یک دانشجو مدرک خود را از دانشگاه اخذ می کند و در زمان های خالی بدون انگیزه برای مدرک به شناخت دین می پردازد. برای این دوره ها مدرکی ارائه نمی شود.