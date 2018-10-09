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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

۱۰ درصد تخم مرغ کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود

۱۰ درصد تخم مرغ کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود

تبریز- مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید ۱۰ درصد تخم مرغ کشور در این استان خبر داد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه ۸۰ هزار و ۳۹۴ تن تخم مرغ در ۲۳۲ واحد مرغداری آذربایجان شرقی تولید می شود.

جاوید بهروزین از صادرات بخش اعظمی از تخم مرغ های تولید استان خبر داد و ادامه داد: بیش از ۳۷ هزار تن تخم مرغ تولید شده در استان مازاد بر مصرف است که به سایر استانها و کشورهای همجوار صادر می شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سرانه تولید تخم مرغ در آذربایجان شرقی را ۲۰/۳۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این میزان تولید از سرانه تولید کشور که ۱۰/۹۸ کیلوگرم می باشد، ۹/۴۲ کیلوگرم بیشتر است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ۱۲/۵ درصد وزن تخم مرغ را پروتئین تشکیل می‌ دهد که هم در زرده و هم در سفیده وجود دارد، اذعان داشت: کاهش وزن، کلسترول خوب، پروتئین با کیفیت بالا، سلامت چشم و غیره برخی از مزایای شگفت‌انگیز تخم مرغ است.

مدیر طیور جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه بیشتر ویتامین‌های مورد نیاز بدن در تخم مرغ وجود دارد، افزود: تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین‌ های گروه (آ، ای ، بی) بوده و تمامی املاح تامین سلامتی فرد مانند ید، فسفر روی، سلنیوم، آهن و کلسیم را دارا است.

گفتنی است، ۱۷ مهر روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده و شعار امسال این روز ، «سلامتی برای همه، تخم مرغ برای همه» است.

کد مطلب 4425877

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