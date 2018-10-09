۱۰ درصد تخم مرغ کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه ۸۰ هزار و ۳۹۴ تن تخم مرغ در ۲۳۲ واحد مرغداری آذربایجان شرقی تولید می شود.

جاوید بهروزین از صادرات بخش اعظمی از تخم مرغ های تولید استان خبر داد و ادامه داد: بیش از ۳۷ هزار تن تخم مرغ تولید شده در استان مازاد بر مصرف است که به سایر استانها و کشورهای همجوار صادر می شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سرانه تولید تخم مرغ در آذربایجان شرقی را ۲۰/۳۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این میزان تولید از سرانه تولید کشور که ۱۰/۹۸ کیلوگرم می باشد، ۹/۴۲ کیلوگرم بیشتر است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ۱۲/۵ درصد وزن تخم مرغ را پروتئین تشکیل می‌ دهد که هم در زرده و هم در سفیده وجود دارد، اذعان داشت: کاهش وزن، کلسترول خوب، پروتئین با کیفیت بالا، سلامت چشم و غیره برخی از مزایای شگفت‌انگیز تخم مرغ است.

مدیر طیور جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه بیشتر ویتامین‌های مورد نیاز بدن در تخم مرغ وجود دارد، افزود: تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین‌ های گروه (آ، ای ، بی) بوده و تمامی املاح تامین سلامتی فرد مانند ید، فسفر روی، سلنیوم، آهن و کلسیم را دارا است.

گفتنی است، ۱۷ مهر روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده و شعار امسال این روز ، «سلامتی برای همه، تخم مرغ برای همه» است.