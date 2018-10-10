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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۸

در «روزی روزگاری یک زودیاک»؛

جکی چان باز به دنیای انیمیشن می‌رود/ صداپیشگی جای گربه سالخورده

جکی چان باز به دنیای انیمیشن می‌رود/ صداپیشگی جای گربه سالخورده

جکی چان بازیگر مطرح سینمای اکشن در انیمیشن کانادایی «روزی روزگاری یک زودیاک» صداپیشگی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های کانادایی، جکی چان بازیگر سینمای اکشن در انیمیشن کانادایی «روزی روزگاری یک زودیاک» صداپیشگی می کند. او همچنین به عنوان مدیر تولید در این انیمیشن حضور خواهد داشت.

تون‌باکس انترتینمنت و گاما انترتینمنت اعلام کردند که ستاره «ساعت شلوغی» صدایش را در اختیار این انیمیشن که هم اکنون در شهر تورنتو کانادا در حال تولید است قرار می دهد. تهیه کنندگان فیلم همچنین گفتند چان در این انیمیشن به جای یک گربه سالخورده صحبت خواهد کرد.

«روزی روزگاری یک زودیاک» دنیایی شگرف و مرموز را که از حیوانات صورفلکی پرشده است ترسیم می کند. داستان این انیمیشن مربوط به ببر و موش و اژدهایی است که به ترتیب مظهر قدرت، هوش و شجاعت هستند و با هم برای حل معمایی اقدام می کنند.

تون‌باکس انترتینمنت یکی از کمپانی های سازنده این انیمیشن در شهر تورنتو واقع است و دیگر کمپانی نیز که گاما انترتینمنت است در شهر لس آنجلس قرار دارد.

جکی چان پیش از این در «عملیات آجیلی ۲: آجیلی اصل» و فرنشایز «پاندای کونگ‌فو کار» صداپیشگی کرده است.

کد مطلب 4426029

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