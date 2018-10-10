۱۸۰ میلیون شغل زنان در معرض خطر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ان‌دی‌تی‌وی، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که ۱۸۰ میلیون شغل زنان جهان در معرض جایگزینی با تکنولوژی‌های جدید و اتوماسیون قرار دارد.

در این گزارش اشاره شده که در مقایسه با مردان، بخش بزرگتری از نیروی کار زنان در معرض این خطر قرار دارند؛ ۱۱ درصد زنان در معرض ریسک حذف شغل خود به واسطه تکنولوژی قرار دارند و در مقایسه، ۹ درصد از مردان با چنین خطری مواجه‌اند.

صندوق بین‌المللی پول از رهبران جهان خواست تاسهم بیشتری را به زنان واجدالشرایط اختصاص دهند، فاصله سهم زنان از مدیریت را با سهم مردان کم کنند، تقسیم‌بندی‌ها را ساده‌تر کرده و تغییرات شغلی را برای کارگران تسهیل کنند.

در یادداشتی که در دیدار سالانه صندوق‌بین‌المللی پول و بانک جهانی در بالی، منتشر شد، اعلام شد که مقادیر تخمین زده شده از مشاغل در معرض خطر زنان، مربوط به بررسی ۳۰ کشور است که شامل ۲۸ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به علاوه قبرس و سنگاپور است.

در این یادداشت آمده است: تکنولوژی‌های جدید می‌توانند تقاضا برای استخدام مشاغل روتین و روزمره که زنان می‌توانند انجام دهند و میزان دستمزد آنها، را کاهش دهند.

آی‌ام‌اف می‌گوید: نتایج بررسی‌ها نشان داده است زنان با تحصیلات کمتر و زنان با سن بالاتر (۴۰ ساله و مسن‌تر) و آنهایی که در خدمات دفتری و فروش مشغول به کار هستند، با ریسک خیلی شدیدتری در معرض حذف شدن با تکنولوژی قرار دارند.

با توجه به این که ۲۶ میلیون نفر از زنان شاغل در ۳۰ کشور مورد مطالعه، در معرض از دست دادن شغل خود به واسطه تکنولوژی هستند، تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول نتیجه گرفتند که در سراسر جهان ۱۸۰ میلیون نفر از زنان شاغل، با احتمال از دست دادن شغل خود روبرو هستند.