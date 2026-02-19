۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

۲۰ همت برای تکمیل اتصال یاسوج به آزاد راه شیراز-اصفهان نیاز است

۲۰ همت برای تکمیل اتصال یاسوج به آزاد راه شیراز-اصفهان نیاز است

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای تکمیل کامل این مسیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی قطعه اول اتصال یاسوج به آزادراه شیراز-اصفهان، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این روز را یکی از روزهای ماندگار برای استان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراهی کشور از مطالبات جدی و دیرینه مردم بود که با همدلی ملی و استانی امروز وارد فاز اجرایی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی افزود: شبکه راه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت توسعه است و هر استانی که زودتر به شبکه منسجم و باکیفیت دست یابد، شتاب توسعه بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قطعه نخست این پروژه به طول حدود ۵۵ کیلومتر آغاز شده است، گفت: حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این فاز پیش‌بینی شده و برای تکمیل کامل اتصال آزادراهی، بیش از ۲۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز است.

رحمانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، مجمع نمایندگان استان و مسئولان استانی قدردانی کرد و افزود: این پروژه با مشارکت ۴۰ درصدی وزارت راه، ۳۰ درصدی بخش خصوصی و تأمین ۳۰ درصد دیگر از طریق شبکه بانکی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه راه در دولت سیزدهم تصریح کرد: طول بزرگراه‌های استان از ۲۳۵ کیلومتر به ۲۸۲ کیلومتر افزایش یافته و ۸۴ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این مدت حدود ۹۰۰ کیلومتر روکش و ترمیم آسفالت در استان انجام شده که نتیجه آن کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای بوده است.

وی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در نوروز گذشته با کاهش ۵۸.۵ درصدی تلفات جاده‌ای رتبه نخست کشور را کسب کرد و در ماه‌های شهریور و آبان نیز بیشترین کاهش تلفات را به خود اختصاص داد.

رحمانی افزود: شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته نیز به ۹۰.۲ درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی درباره مزایای پروژه اتصال به آزادراه شیراز گفت: با بهره‌برداری از این مسیر، ۱۷ کیلومتر از طول مسیر کاسته می‌شود، زمان سفر کاهش می‌یابد و سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این پروژه موجب رشد ۵ تا ۷ درصدی اقتصاد منطقه‌ای شده و برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در دوره اجرا و حدود هزار نفر پس از بهره‌برداری اشتغال ایجاد می‌کند.

وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم راهسازی استان از جمله محور گچساران ـ گناوه، ادامه عملیات تونل دیل، تکمیل پل مهریان و رفع نقاط حادثه‌خیز در محور یاسوج ـ پاتاوه شد.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت راه و شهرسازی، زمان‌بندی ۴۸ ماهه اجرای پروژه کاهش یافته و مردم استان هرچه سریع‌تر از مزایای اتصال به شبکه آزادراهی کشور بهره‌مند شوند.

