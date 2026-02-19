۲۰ همت برای تکمیل اتصال یاسوج به آزاد راه شیراز-اصفهان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی قطعه اول اتصال یاسوج به آزادراه شیراز-اصفهان، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این روز را یکی از روزهای ماندگار برای استان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراهی کشور از مطالبات جدی و دیرینه مردم بود که با همدلی ملی و استانی امروز وارد فاز اجرایی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی افزود: شبکه راه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت توسعه است و هر استانی که زودتر به شبکه منسجم و باکیفیت دست یابد، شتاب توسعه بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قطعه نخست این پروژه به طول حدود ۵۵ کیلومتر آغاز شده است، گفت: حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این فاز پیش‌بینی شده و برای تکمیل کامل اتصال آزادراهی، بیش از ۲۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز است.

رحمانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، مجمع نمایندگان استان و مسئولان استانی قدردانی کرد و افزود: این پروژه با مشارکت ۴۰ درصدی وزارت راه، ۳۰ درصدی بخش خصوصی و تأمین ۳۰ درصد دیگر از طریق شبکه بانکی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه راه در دولت سیزدهم تصریح کرد: طول بزرگراه‌های استان از ۲۳۵ کیلومتر به ۲۸۲ کیلومتر افزایش یافته و ۸۴ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این مدت حدود ۹۰۰ کیلومتر روکش و ترمیم آسفالت در استان انجام شده که نتیجه آن کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای بوده است.

وی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در نوروز گذشته با کاهش ۵۸.۵ درصدی تلفات جاده‌ای رتبه نخست کشور را کسب کرد و در ماه‌های شهریور و آبان نیز بیشترین کاهش تلفات را به خود اختصاص داد.

رحمانی افزود: شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته نیز به ۹۰.۲ درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی درباره مزایای پروژه اتصال به آزادراه شیراز گفت: با بهره‌برداری از این مسیر، ۱۷ کیلومتر از طول مسیر کاسته می‌شود، زمان سفر کاهش می‌یابد و سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این پروژه موجب رشد ۵ تا ۷ درصدی اقتصاد منطقه‌ای شده و برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در دوره اجرا و حدود هزار نفر پس از بهره‌برداری اشتغال ایجاد می‌کند.

وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم راهسازی استان از جمله محور گچساران ـ گناوه، ادامه عملیات تونل دیل، تکمیل پل مهریان و رفع نقاط حادثه‌خیز در محور یاسوج ـ پاتاوه شد.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت راه و شهرسازی، زمان‌بندی ۴۸ ماهه اجرای پروژه کاهش یافته و مردم استان هرچه سریع‌تر از مزایای اتصال به شبکه آزادراهی کشور بهره‌مند شوند.