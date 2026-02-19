بهار قرآن در بام ایران دمید؛ موسم بندگی در پرتو کلام وحی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ماه مبارک رمضان آغازی تازه برای انسان‌ها در همه سنین و نسل‌ها است تا پیوند خود با معبود را تقویت کنند و این ماه صرفاً یک آیین عبادی نیست، بلکه میدانی برای تربیت روح و تمرین صبر و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی به شمار می‌رود.

با ورود به ماه ضیافت الهی برپایی برنامه‌های قرآنی و محافل و مجالس روح‌بخش قرآن کریم بیش از پیش رونق یافته و عموم مردم با حضور در این محافل و مشارکت در برنامه‌های قرآنی روح و جان را صیقل می‌دهند.

برای آشنایی بیشتر با حال و هوای ماه قرآن در بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری برخی اقدامات مهم نهادهای مختلف را برای بهره‌مندی عموم مردم از برکات این ماه مرور کردیم.

اجرای کلان‌پروژه قرآنی «زندگی با آیه‌ها» در استان

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کلان‌پروژه «زندگی با آیه‌ها» از سال ۱۴۰۲ در کشور آغاز شده و تا سال ۱۴۰۷ ادامه دارد، اظهار کرد: طی این مدت، ۲۰۰ آیه منتخب از قرآن کریم غالباً با موضوعات مختلف کار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برای هر مرحله از اجرای این پروژه پنج ساله اهداف مشخصی ترسیم شده است، ادامه داد: در این راستا ما نیز در استان با توجه به ظرفیت‌های قرآنی استان و تک‌تک شهرستان‌ها اهداف و افق‌های مشخصی را تعریف کردیم که با اجرای این طرح آن را دنبال می‌کنیم.

آقابابایی یادآور شد: در اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در استان، برخی دستگاه‌ها در استان نیز با توجه به بضاعت خود باید به اعدادی برسند مثلاً اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان باید بتواند به عدد ۳۰ هزار حافظ آیات منتخب زندگی با آیه‌ها را در بین جامعه مخاطب خود برسد.

وی با تصریح اینکه میزان کنش‌ها و مشارکت‌ها از طریق اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها مشخص و در دسترس است، گفت: مثلاً این اپلیکیشن به ما می‌گوید که در شهرستان سامان تعداد مشارکت مردم به چه میزان بوده و در اجرای طرح به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم و چه مسیری را باید طی کنیم.

آقابابایی در خصوص سایت سفیران آیه‌ها، یادآور شد: سایت و اپلیکیشن این طرح، محوریت و محل رجوع همه فعالیت‌ها و اقدامات ناظر به نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در ماه مبارک رمضان قرار گرفته است.

وی افزود: محافل قرآنی در سایت سفیران آیه‌ها ثبت خواهد شد که این محافل از جلسات خانگی و خانوادگی کوچک تا محافل عمومی بزرگ در مساجد و مصلاها را شامل می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته در عرصه رسانه کارهای شاخص و فراوانی انجام شد که در دوره جدید این طرح در ماه رمضان امسال نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فعالیت بالغ بر ۷۰۰ روحانی و مبلغ در ماه رمضان

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی بالغ بر ۴۰۰ مبلغ خانم و آقا در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این مبلغان به صورت مستقر و مستمر در مناطق مختلف استان فعالیت می‌کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری از اعزام ۳۰۰ مبلغ به استان در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و افزود: بر این اساس، در ماه رمضان امسال بالغ بر ۷۰۰ مبلغ در سراسر استان به تبلیغ خواهند پرداخت.

سعیدی بیان کرد: برخی مبلغان به صورت فردی و برخی‌ها هم در قالب گروه‌های تخصصی در موضوعات مختلف همچون کودک و نوجوان، تفسیر، قرآن و حدیث، مشاوره و ... به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند. همایشی نیز در همین خصوص با حضور مبلغان و مبلغات اعزامی و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

وی با اشاره به اجرای مرحله جدید نهضت زندگی با آیه‌ها، تأکید کرد: امسال تمام نهادهای حوزوی اعم از حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، بسیج طلاب و ... در قالب عملیات رمضان و ناظر به شرایط کنونی کشور پای کار هستند.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری یادآور شد: عرصه فعالیتی مبلغان و مبلغات حوزه علمیه در مساجد و حسینیه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، بقاع متبرکه و ... خواهد بود.

سعیدی ادامه داد: حضور روحانیت در میان اصناف و بازاریان، محافل و جلسات خانگی و محله‌ای و ... از دیگر مواطن و مقاصد مبلغان است که در کنار تبلیغ فردی، به تبلیغ گروهی نیز می‌پردازند.

وی بیان کرد: آیات منتخب نهضت زندگی با آیه‌ها و مباحث تفسیر و تدبر در آیات در دستور کار مبلغان در مساجد و حسینیه‌ها، محافل جزءخوانی، بقاع متبرکه و ... در دستور کار قرار گرفته است که از عموم مردم دعوت می‌شود در مجالس و محافل قرآنی این ایام مشارکت کنند.

برپایی محافل جزءخوانی روزانه در سراسر استان

صفری، کارشناس فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی محافل روزانه جزء خوانی قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان با تلاوت قاریان و مرتلان از امروز مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و از عموم مردم برای شرکت در این محافل معنوی دعوت به عمل می‌آید.

وی ادامه داد: این محافل قرآنی با همکاری هیئت امنای امامزادگان و دفاتر افق بقاع متبرکه برپا می‌شود که محفل شاخص استانی، هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ ویژه بانوان و ساعت ۱۷ ویژه عموم مردم و تلاوت قاریان ممتاز شهرستان شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برپا می‌شود.

صفری یادآور شد: این آستان مقدس همچنین صحنه برپایی نمایشگاه رمضانی و عیدانه شمیم خدمت خواهد بود که به مناسبت ایام پایانی سال وعید نوروز برگزار و محصولات و صنایع دستی مشاغل خانگی در معرض دید عموم و فروش قرار می‌گیرد.

وی گفت: برنامه محوری جزءخوانی قرآن کریم در مرکز استان نیز هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ با قرائت قاریان ممتاز در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار و از شبکه استانی جهان‌بین به صورت زنده و مستقیم پخش می‌شود.

فضاسازی و تبلیغات شهری ویژه ماه رمضان

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از نصب المان‌ها در سطح شهر به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد.

مصطفی جعفری اظهار کرد: نصب المان‌های ماه‌مبارک‌رمضان در میدان فردوسی، میدان انقلاب و میدان آیت الله دهکردی شهرکرد در دستور کار سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد قرار گرفت.

وی افزود: همچنین فضاسازی شهری متناسب با ماه مبارک رمضان انجام می شود که جلوه‌ای متفاوت به سیمای شهر می‌بخشد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: تابلوهای پازلی در چهارراه‌ دامپزشکی و امامزادگان دوخاتون (س) به مناسبت فرارسیدن بهار قرآن اکران می‌شود.

جعفری ادامه داد: این اقدامات در راستای ارتقای نشاط معنوی، احترام به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و فراهم‌سازی فضایی متناسب با حال و هوای ماه مبارک رمضان برای شهروندان و مسافران انجام می‌شود و تا روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

برپایی جشنواره و نمایشگاه علوم قرآن و عترت استان

ماه مبارک رمضان ماه قرآن است و بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌ها با محوریت قرآن و عترت (س) برگزار می‌شود در این راستا باید به جشنواره و نمایشگاه علوم قرآن و عترت استان چهارمحال و بختیاری اشاره داشت که با راهبری گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اجرای یکی از مؤسسات فرهنگی قرآنی در هفته اول ماه رمضان آغاز می‌شود.

جشنواره «ایران، در پناه قرآن» بزرگ‌ترین جشنواره قرآنی استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری است که از پنجم تا چهاردهم اسفندماه در فرهنگسرای ارشاد شهرکرد برگزار می‌شود.

این نمایشگاه قرآنی که جزئیات کامل آن هنوز اعلام نشده است، شامل غرفه‌های متنوع فرهنگی و هنری، غرفه‌های کتاب با تخفیف‌های ویژه، محافل انس با قرآن و اذان‌های زنده و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان همراه با مسابقات و اهدای هدایا و جوایز ارزشمند است.

جشنواره و نمایشگاه علوم قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری صبح‌ها از ۹ تا ۱۲ و عصرها از ۱۵ تا اذان مغرب پذیرای علاقه‌مندان است.