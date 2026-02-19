  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد 

مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد 

شهرکرد- مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.  

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز این مسابقه با طرح پرسشی از آیه ۴۵ سوره بقره برگزار شد. شرکت‌کنندگان باید مفهوم این آیه را از میان گزینه‌های زیر انتخاب و پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند:

۱. صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن
۲. پرهیز از دروغگویی
۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن
۴. ببخش تا بخشیده شوی

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد. همچنین علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از جوایز نفیس استانی می‌توانند در اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» ثبت‌نام کنند.

گفتنی است محصولات مکتوب و رسانه‌ای مرتبط با این مسابقه و اسامی برندگان روزانه از طریق کانال «آیه‌های زندگی» در پیام‌رسان ایتا منتشر می‌شود.

کد خبر 6753815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها