به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز این مسابقه با طرح پرسشی از آیه ۴۵ سوره بقره برگزار شد. شرکت‌کنندگان باید مفهوم این آیه را از میان گزینه‌های زیر انتخاب و پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند:

۱. صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲. پرهیز از دروغگویی

۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴. ببخش تا بخشیده شوی

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد. همچنین علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از جوایز نفیس استانی می‌توانند در اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» ثبت‌نام کنند.

گفتنی است محصولات مکتوب و رسانه‌ای مرتبط با این مسابقه و اسامی برندگان روزانه از طریق کانال «آیه‌های زندگی» در پیام‌رسان ایتا منتشر می‌شود.