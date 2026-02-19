دستگیری لیدر اغتشاشات مراغه همراه با سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز پنجشنبه اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی، شناسایی یکی از لیدر های اصلی اغتشاشات اخیر که اقدام به برهم زدن نظم و امنیت و تخریب اموال عمومی کرده بود را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه و مضاعف پلیس در این رابطه، افزود: سرانجام ماموران پس از شناسایی در یک عملیات غافلگیرانه، موفق به دستگیری این لیدر اصلی شده و از مخفیگاه وی یک قبضه اسلحه کلت کمری جنگی به همراه دو تیغه خشاب مربوطه و تعداد ۳۱ عدد فشنگ جنگی و ۴ عدد فشنگ مشقی، یک اصله تونفا، یک عدد باتوم فلزی، دو قبضه سلاح سرد از نوع قمه، یک قبضه سلاح سرد از نوع چاقو جیبی، دو قطعه عکس نقاشی شده پرچم شیر و خورشید، یک عدد پنجه بوکس، تعداد هشت قطعه سکه پهلوی، یک ثوب البسه نظامی کشف شد.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: پلیس با تمامی کسانی که امنیت و آرامش عموم مردم را دچار مشکل کنند برابر قانون و قاطعانه برخورد می‌کند.