بازداشت دومین مظنون در ارتباط با قتل خبرنگار افشاگر بلغاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس آلمان توضیحات بیشتری درباره فرد بازداشت شده نداده است.

این دومین نفری است که در ارتباط با قتل «ویکتوریا مارینوا» خبرنگار افشاگر بلغارستانی بازداشت شده است.

مارینوا مدیر اجرایی یکی از تلویزیون های خصوصی کوچک در بلغارستان بود که در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برنامه ای را در مورد کلاهبرداری ادعایی تجار و سیاستمداران بزرگ در حوزه تامین مالی اتحادیه اروپا پخش کرد.

«جورجی جورجیف» (Georgy Georgiev) دادستان محلی در بلغارستان با انتشار جزئیاتی در مورد این جنایت عنوان کرد که مارینوای ۳۰ ساله با ضرباتی به سر و آثار خفگی به قتل رسیده و «تلفن همراه، سوییچ، عینک و بخشی از لباس هایش مفقود شده اند.»

در همین رابطه برخی رسانه ها مدعی شده اند که مارینوا پیش از به قتل رسیدن، هدف تجاوز قرار گرفته و مقداری از دی.ان.ای (DNA) قاتل احتمالی در محل کشف شد پیدا شده و همین امر می تواند به روشن شدن پرونده قتل مشکوک این خبرنگار کمک کند.