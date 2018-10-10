محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۲ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز هفدهم مهرماه شهروندان همدانی ۴۳۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۹ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۱۱۵ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۲۹۶ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق درختان در جاده دانشگاه آزاد و حریق ضایعات در میدان بار بوده است.

وی گفت: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جولان، ۲ مورد مهار حیوانات در خیابان پاسداران و بلوار چمران، عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در خیابان پاستور، واژگونی خودرو در جاده ملایر، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط اجسام در استادان و رها سازی اندام بدن از داخل اشیاء فلزی در جولان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.