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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

اقدام جدید اینستاگرام برای جلوگیری از زورگویی

اقدام جدید اینستاگرام برای جلوگیری از زورگویی

اینستاگرام قصد دارد با کمک ماشین یادگیری از زورگویی در این پلتفرم جلوگیری کند. الگوریتم های مخصوص، عکس ها و کپشن های زورگویانه را رصد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اینستاگرام قصد دارد با زورگویی در این پلتفرم مقابله کند.

این شبکه اجتماعی روز گذشته از ابزارهای ماشین یادگیری جدیدی رونمایی کرده که می توانند به طور فعال عکس ها و کپسن های خشونت آمیز  و زورگویانه رصد کنند. این قابلیت در هفته های آتی به اپلیکیشن افزوده می شود.

در حال حاضر اینستاگرام از هوش مصنوعی برای فیلتر کردن کامنت های خلاف راهنمای خود استفاده می کند. اما این اقدام یک گام فراتر است.

الگوریتم مذکور تصاویر و کپشن ها را بررسی می کند تا نمونه هایی را که حاوی زورگویی است، رصد کند. به عنوان مثال اگر تصویری از ظاهر یک فرد انتقاد کند یا تهدیدی برای سلامت فردی باشد، الگوریتم آنها را ردیابی می کند.

 تصویر پس از علامتگذاری برای ممیز انسانی اینستاگرام ارسال می شود تا بررسی های بیشتری انجام شود.

 آدام موسری  مدیر ارشد اجرایی اینستاگرام در یک پست وبلاگی نوشت:  این تغییر به ما کمک می کند زورگویی را شناسایی و حذف کنیم. همچنین گام مهمی به حساب می آید زیرا بسیاری از افرادی که تحت تاثیر زورگویی قرار می گیرند، هیچ گاه آن را گزارش نمی کنند.

 همچنین این اقدام به ما کمک می کند از نوجوانان حفاظت کنیم.

کد مطلب 4426444
شیوا سعیدی

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