به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان پایور و وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ نیروی زمینی ارتش ضمن اشاره به اصل ۱۴۳ قانون اساسی مبنی بر ماموریت ارتش برای پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی کشور و حفظ جمهوری اسلامی ایران گفت: ماموریت‌های بزرگ را به انسان‌های بزرگ می‌دهند. این اصل نشان می‌دهد ارتش دارای انسان‌های بزرگ است. این ماموریت مقدس و مهم است.

نماینده ولی فقیه در ارتش تاکید کرد: ارتش آماده به رزم، از نظر توان رزمی، مهارت‌افزایی و ارتقاء توان معنوی در بالاترین سطح قرار دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران توانست با توان رزمی بالا در جنگ جهانی بزرگی (۸ سال دفاع مقدس) موفق شود.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس از ۴۷ کشور جهان اسیر گرفت. برخی کشورها هم بدون اعزام نیروی انسانی فقط از نظر تجهیزاتی کنار نیروی بعث عراق بودند. ارتش با وحدت، صلابت و همدلی، در کنار سایر نیروهای مسلح توانست اقتدار و عزتش را به رخ جهانیان بکشد. ارتش سمبل صلابت، سلامت و اقتدار کشور است.

حجت الاسلام محمد حسینی با اشاره به بیانات فرمانده کل قوا که فرمودند «لباس ارتش، لباس افتخار است» افزود: لباس ارتشی مقدس است. برای اینکه یک ارتشی مرتبط با خدا است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ارتش ما ارتش ولایی، خدایی و قابل احترام برای مردم و کشور است. این موضوع مایه افتخار ارتشی‌ها است.

وی با بیان اینکه فراهم کردن تجهیزات به روز و رزمایش‌ها بر عهده فرماندهان است، افزود: سازمان عقیدتی سیاسی نیز مسئولیت ارتقاء توان معنوی در رزم را بر عهده دارد. با برنامه های هوشمند و نظام‌مند و آینده نگرانه باید این وظیفه خدمتگزاری دینی را انجام دهیم. به همین منظور سازمان عقیدتی سیاسی در یک سال گذشته طرح های فرهنگی ۱۲ گانه مصباح را پایه گذاری کرد که علاوه بر سلسله مراتب سازمانی، امیر سرلشکر موسوی فرمانده محترم کل ارتش نیز دستور ابلاغ این طرح ها از طریق دبیرخانه فرماندهی کل به یکان‌ها را صادر فرمودند.