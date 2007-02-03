جای خالی بالاک پر نشد/ کریمی کاری از پیش نبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانتس بکن باوئردر گفتگو با نشریه بیلد آلمان با بیان این مطلب افزود: جدایی بالاک در پایان فصل گذشته به شدت تیم بایرن مونیخ را تضعیف کرده و بیش از حد انتظار به ما لطمه زده است.

وی ادامه داد: در ابتدا همه گمان می کردند می توانیم فصل جدید را بدون بالاک با موفقیت طی کنیم. نتایج ابتدای فصل نیز این باور را تقویت می کرد اما در ادامه با مشکل مواجه شدیم. بازیکن بزرگی چون بالاک را از دست داده ایم و باید بهای آن را بدین صورت بپردازیم.

زمانی که کاپیتان تیم ملی آلمان طی یک انتقال آزاد از تیم بایرن مونیخ جدا و به چلسی انگلیس ملحق شد ، بازیکنی جدید برای جانشینی وی گزینش نشد. مسئولان باشگاه گمان می کردند بازیکنان فعلی می توانند جای خالی بالاک را پرکنند. در نهایت مشخص شد بازیکنانی چون علی کریمی از ایران ، روکه سانتاکروز از پاراگوئه و باستین شواین اشتایگر نمی توانند جای خالی این بازیکن را پر کنند.

بکن باوئر که یکی از عوامل اخراج فیلیکس ماگات از تیم بایرن مونیخ بود، با اشاره به برنامه های این مربی معزول گفت: ماگات سعی داشت با استفاده از 3 مهاجم ضعف و کاستی های تیم در خط میانی را پوشش دهد اما تاکتیک های وی نیز مثمر ثمر واقع نشد و بایرن در ادامه بازی های بوندس لیگا به مشکلات متعدد برخورد کرد.

قیصر فوتبال آلمان امیدوار است با آمدن اوتمارهیتزفلد 58 ساله مشکلات باشگاه بایرن مونیخ برطرف شود و این تیم همانند فصول گذشته گوی سبقت را از تیم های مدعی شالکه و وردربرمن برباید.