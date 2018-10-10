اصناف در شرایط جنگ اقتصادی پیشگام مبارزات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار پیش از ظهر امروز در همایش پلیس، امنیت عمومی و اصناف اظهار داشت: شناخت از وضعیت موجود و شرایط زندگی می تواند راهگشای حل مسائل باشد و باید آگاه باشیم که بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی به شناخت و آگاهی از شرایط و پیرامون موجود نیاز داریم و بدانیم در کدام مقطع ایستاده ایم و حقیقت زمان را درک کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی وظیفه اصناف حفظ آرامش است و باید بپذیریم که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و اصناف ما در این شرایط پیشگام در مبارزات هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها به نوعی برای شکستن اعتماد عمومی است و ما باید منجر به آرامش اجتماعی در جامعه شویم، دعوت به آرامش عمومی موضوع مهمی است که باید مد نظر قرار بگیرد و به عنوان یکی از مسایل راهبردی مصون سازی است که مصون سازی افکار عمومی در برابر شایعات از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بپذیریم که کسی دلسوزتر از خودمان برایمان نیست.

میرشکار گفت: وجود بیش از ۳۴ هزار واحد صنفی در استان سیستان و بلوچستان سرمایه بسیار بزرگی است، دشمن توان تحریم واحدهای تولیدی کوچک را ندارد و در هیچ کجای دنیا نمی توانند واحدهای تولیدی کوچک را تحریم کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اینک بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان در واحدهای صنفی استان مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: برای شفافیت در بازار و تنظیم بازار و جلوگیری از سودجویی و مقابله با احتکار که به اقتصاد جامعه ضربه می زند، تاکنون در سطح استان اطلاعات تعداد ۵ هزار و ۲۲۰ انبار از سوی فعالین اقتصادی استان در سامانه جامع انبارها ثبت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: فعالین اقتصادی استان که دارای انبارهای نگهداری مواد غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات بهداشتی، مواد پروتئینی، محصولات غیرفلزی، محصولات فلزی و معدنی و لوازم یدکی هستند بر اساس قانون موظفند در بازه زمانی ۱۵ روزه موجودی خود را در سامانه جامع انبارها اعلام کنند.

وی افزود: در بحث نوسانات قیمت ارز برخی از مردم و اصناف دچار نگرانی بودند که کالاهای مورد نیاز تامین نشود که با تصمیماتی که دولت گرفت ارز مورد نیاز ۲۵ قلم کالای اساسی تامین شد که خوشبختانه در حال حاضر در زمینه کالاهای اساسی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

میرشکار ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند در فضای واقعی و مجازی مشکلات اقتصادی را جهت اختلال در زندگی مردم بزرگ نمایی کنند و از این راه اعتماد مردم به مسئولان را از بین ببرند اما نکته اینجاست که مسئولین و بخش خصوصی در کنار هم سعی در رفع مشکلات دارند و بازار و اصناف ما آگاه هستند و شرایط زمانی را درک می کنند و انشاالله از این مرحله جنگ اقتصادی هم عبور خواهیم کرد.

وی گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز برخی از کالاهای اساسی و تاثیر گذار در سبد خانوار به صورت غیر رسمی از کشور خارج می شد که مشکلاتی را برای معیشت مردم بوجود آورد که با تدبیری که اندیشیده شد و به جهت تنظیم بازار داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات برخی از اقلام را ممنوع کرد.