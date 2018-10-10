پرسپولیس با امیدها تمرین کرد تا به حدنصاب برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین نوبت اول امروز خود را از ساعت ۱۰ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد. این تمرین ۹۰ دقیقه‌ای در سالن بدنسازی آغاز شد که این بخش، ۱۵ دقیقه به طول انجامید.

* شایان مصلح پس از چند روز غیبت، در این تمرین حضور پیدا کرد و دقایقی هم به گفتگو با برانکو ایوانکوویچ پرداخت.

* امید عالیشاه نیز ابتدا تحت نظر پزشک تیم بود و پس از آن در سالن بدنسازی همراه با حسین ماهینی زیر نظر استیلینوویچ به کار با وزنه پرداخت.

* بازیکنان بعد از تمرین در سالن، در زمین حاضر شدند، آنها بعد از اجرای برنامه‌های مربی بدنساز، به تمرینات با توپ پرداختند.

* در یکی از تمرینات، دو تیم قرمز و زرد از عناصر تهاجمی و دفاعی تشکیل شد. تیم قرمز با حرکت از کناره‌ها حمله می‌کرد و تیم زرد باید این حملات را پس می‌زد و توپ را در اختیار می‌گرفت.

* حرکت بین موانع و کار با توپ از پاس و ضربه سر تا کنترل توپ از دیگر بخش‌های این تمرین بود.

* دروازه‌بان‌ها که دو گلر تیم امید هم جزو آنها بودند، با ایگور پانادیچ کار می‌کردند.

* تعدادی از دیگر بازیکنان تیم امید باشگاه هم در بخش‌های دیگر تمرین حاضر بودند تا تمرین این تیم به حد نصاب لازم برسد.