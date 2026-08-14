به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابنالخیاط در خطبههای نماز جمعه این هفته سقز با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام (ص) در هدایت جامعه بشری اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) پیامآور توحید، وحدت و خداشناسی بود و بخش مهمی از رسالت ایشان به دعوت مردم به یکتاپرستی و تقویت همبستگی میان مسلمانان اختصاص داشت.
وی افزود: آموزههای پیامبر اسلام (ص) تنها به بیان مسائل عبادی محدود نمیشود، بلکه اخلاق، همزیستی، صلح و رفتار شایسته با دیگران نیز از اصول مهمی است که در سیره آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه سقز با اشاره به مبدأ تقویم هجری قمری عنوان کرد: تقویم هجری قمری بر اساس هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه شکل گرفته و این رویداد تاریخی در سال ۶۲۲ میلادی به عنوان مبدأ تاریخ هجری مورد توجه قرار گرفته است.
ابنالخیاط همچنین با اشاره به اشعار و سرودههای مرتبط با ورود پیامبر اسلام (ص) به مدینه گفت: شعر معروف «طلع البدر علینا» در پیوند با استقبال مردم از پیامبر اسلام (ص) و ورود ایشان به مدینه در منابع تاریخی و فرهنگی مسلمانان شناخته شده است.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت عفو و بخشش در آموزههای دینی پرداخت و گفت: گذشت از خطاهای دیگران، بهویژه زمانی که موجب اصلاح رفتار و برقراری آرامش شود، از توصیههای مهم اسلام است.
امام جمعه سقز با استناد به آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبران، به داستان حضرت یوسف (ع) اشاره کرد و افزود: بخشش در شرایطی که امکان اصلاح و بازگشت وجود دارد، میتواند از گسترش اختلاف و دشمنی جلوگیری کند و زمینهساز آرامش در جامعه باشد.
ابنالخیاط خاطرنشان کرد: عفو و گذشت علاوه بر اینکه موجب خشنودی خداوند میشود، آرامش روحی انسان را افزایش میدهد و به استحکام روابط اجتماعی کمک میکند.
وی با بیان اینکه گذشت نشانه ضعف نیست، اظهار کرد: انسان بزرگوار کسی است که در جایگاه بخشیدن قرار دارد و بتواند با گذشت از برخی خطاها، زمینه رفع کدورتها و کاهش دشمنیها را فراهم کند.
امام جمعه سقز همچنین با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، این مناسبت را گرامی داشت و از ایستادگی و فداکاری آزادگان در دوران دفاع مقدس تجلیل کرد.
ابنالخیاط در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به اخلاق اسلامی، وحدت، همدلی و تقویت فرهنگ گذشت در جامعه تأکید کرد و گفت: ترویج این ارزشها میتواند به کاهش اختلافات و ایجاد جامعهای آرامتر و منسجمتر کمک کند.
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