۶۵ درصد پست های قضایی اصفهان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی وفا پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه اکنون تعداد پرونده های مسن در دادگاه های استان اصفهان به دو هزار مورد کاهش یافته است، اظهار داشت: در چهار سال اخیر این استان با ۱۵ هزار پرونده مسن مواجه بود.

وی با اشاره به اینکه همچنین در چهار سال گذشته توانستیم ۵۰ هزار پرونده از دادگستری های استان اصفهان کم کنیم، افزود: هرچند ما با کمبود نیروی انسانی قابل توجهی روبرو بوده و هستیم اما این مسئله سد راه رسیدگی به پرونده های قضایی نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: ۶۵ درصد از پست های قضایی در استان اصفهان خالی است که باید فکری به حال این وضعیت در استان اصفهان شود.

وی اظهار داشت: با همه این مسائل ما در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی با مشکل روبرو بودند مکاتباتی را با دولت برقرار کردیم و مانع تعطیلی ده ها واحد صنعتی شدیم.

خسروی وفا با بیان اینکه استان اصفهان در امنیت کامل به سر می برد، افزود: ما نهایت هماهنگی و تعامل را با دستگاه های انتظامی و نظامی استان داریم.

وی تصریح کرد: قضات باید با اجرای کامل قانون مانع وارد شدن ظلم به مردم شوند و ما تمام تلاش خود را در استان اصفهان برای این منظور به کار خواهیم بست.