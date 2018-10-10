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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

دغدغه های یک فعال اجتماعی برای «جهان اکثریت»

دغدغه های یک فعال اجتماعی برای «جهان اکثریت»

مستند «جهان اکثریت» درباره اقدامات یک فعال اجتماعی برای نمایاندن مشکلات طبقه فقیر در کشور بنگلادش، جمعه این هفته از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «جهان اکثریت» درباره شرایط سخت کارگران بی بضاعت در کشور بنگلادش ساخته شده و یک فعال اجتماعی از طریق عکاسی سعی دارد دنیای بهتری را رقم بزند و مشکلات و نابرابری های اجتماعی را نشان بدهد.

او با مردم مختلف به گفتگو می نشیند و زندگی آنها را به تصویر می کشد تا بتواند از این طریق، دیگر انسان ها را متوجه مسئولیتشان در قبال همنوعانشان کند.

سعید فرجی کارگردانی «جهان اکثریت» را بر عهده داشته است؛ مستندی که جمعه ۲۰ مهر ساعت ۲۲:۳۰ و تکرار آن ساعت های ۱۰:۳۰ و ۱۵:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

کد مطلب 4426651

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