به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع استخباراتی عراقی اعلام کردند که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش دستور قتل ۳۲۰ داعشی که برخی از آنها سرکرده های ارشد این گروهک هستند را صادر کرده است.

این منابع بیان کردند: سرکرده داعش دستور کشتن ۳۲۰ داعشی به اتهام خیانت و اینکه عامل شکست های گسترده داعش در عراق و سوریه بوده اند را داده است. این لیست شامل سرکرده های برجسته و ارشد داعش در عراق و سوریه است. قتل اسامی این فهرست در حال حاضر با کشتن ابو البراء الانصاری، سیف الدین العراقی، ابوعثمان التلعفری، ابو ایمان الموحد، ابوقثم الحلبی و مروان حدی السوری و برخی دیگر از سرکرده های داعش شروع شده است.

منابع عراقی اعلام کردند: این دستورات سبب شده است که بسیاری از داعشی ها از ترس اینکه مشمول فهرست مرگ ابوبکر البغدادی قرار نگیرند، بگریزند به ویژه که برخی اطلاعات حکایت از آن دارد که فهرست های دیگری هم به بزودی در راه است که شامل آنچه داعشی ها مرتدین و خائنان می نامند، است.