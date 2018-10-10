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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

آغاز عملیات گسترده ضد تروریستها نیروهای عراقی در غرب این کشور

آغاز عملیات گسترده ضد تروریستها نیروهای عراقی در غرب این کشور

نیروهای عراقی عملیات گسترده ای را ضد تروریستهای بازمانده در غرب این کشور آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از آغاز عملیات امنیتی گسترده در الانبار در غرب این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: امروز چهارشنبه دهم اکتبر ۲۰۱۸ نیروهای عراقی عملیات گسترده ای را ضد تروریستها در غرب این کشور آغاز کرده اند.

یحیی رسول سخنگوی مرکز الاعلام الامنی عراق اعلام کرد: عملیاتی به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح حیدر العبادی و با برنامه ریزی و نظارت عملیات مشترک و هماهنگی میان فرماندهی عملیات الانبار و فرماندهی پلیس آغاز شده و هدفش تعقیب تروریستهای بازمانده در شهر الرمادی و حومه آن است. این عملیات طبق اطلاعات راهبردی شروع شده است.

وی از عملیات ضد ۶۹ هدف شامل تروریستها و مراکز، خندقها و تونلها خبر داد و بیان کرد: نیروهای عملیات الانبار و پلیس این استان شماری را بازداشت کرده اند که در میان آنها ۵ مظنون تروریستی وجود دارد و تحویل مراجع ذی ربط شده اند. در جریان این عملیات ۲۵ بمب کشف و خنثی شده است.

کد مطلب 4426857

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