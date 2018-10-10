جلوگیری از خروج ۴۰۰ تن گوجه فرنگی قاچاق توسط مرزبانان خوزستان

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی خرمشهر در پایانه مرزی شلمچه در نتیجه ساعت ها کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله بزرگ گوجه فرنگی به خارج از کشور از گذر مرزی شلمچه آگاه شدند که بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: در نتیجه تشدید اقدامات کنترلی در پایانه مرزی شلمچه مأموران مرزبانی خوزستان حین کنترل خودروهای باری ۴۹ دستگاه کامیون حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از خودروهای توقیف شده ۲۴۵ تن گوجه فرنگی قاچاق که به قصد خروج از کشور و به صورت جاساز بارگیری شده بود، کشف شد.

سردار نظرپور بیان کرد: مأموران مرزبانی خوزستان در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه در چندین رشته عملیات جداگانه دیگر موفق شدند که بیش از ۱۴۰ تن گوجه قاچاق را کشف کنند.

وی عنوان کرد: مرزبانان خوزستان در مجموع از خروج ۳۹۲ تن گوجه فرنگی در یک هفته گذشته جلوگیری کردند که کارشناسان ارزش ریالی این محموله بزرگ قاچاق را بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند .

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به اینکه بارهای کشف شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: مرزبانان خوزستان با اشرافیت کامل بر دروازه های مرزی شلمچه و چذابه کوچکترین تحرکات را زیر نظر گرفته و با سودجویان و مخلان اقتصاد داخلی کشور قاطعانه برخورد می کنند.