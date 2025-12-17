کشف بیش از ۶۰۰ قطعه پرنده زینتی قاچاق در گذرگاه مرزی شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفید پوست اظهار داشت: در پی کسب خبری در خصوص قاچاق پرندگان زینتی از گذرگاه مرزی شلمچه به وسیله خودروهای سنگین، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران هنگ مرزی خرمشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تشدید اقدامات کنترلی و انجام گشت‌های نامحسوس، سرانجام خودروی مورد نظر را مشاهده و آن را توقیف کردند.

سردار سفید پوست بیان کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف شده تعداد ۶۷۲ قطعه پرنده زینتی که در پشت بار ماهی پنهان شده بودند را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان در پایان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه، ادامه داد: کارشناسان ارزش پرنده‌های کشف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان مربوطه تحویل مراجع ذی صلاح شدند. گذرگاه شلمچه یکی از ۲ مسیر تجاری ایران و عراق در استان خوزستان است