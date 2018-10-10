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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴

کرملین قصد تغییر در قانون اساسی روسیه را ندارد

کرملین قصد تغییر در قانون اساسی روسیه را ندارد

سخنگوی کرملین اعلام کرد که دولت روسیه قصدی برای تغییر در قانون اساسی روسیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که کرملین قصدی برای تغییر در قانون اساسی روسیه ندارد.

«والری زورکین» رئیس دادگاه قانون اساسی روسیه پیش از این اعلام کرده بود که قانون اساسی دارای نقص هایی است که می تواند با تغییرات دقیق اصلاح شود.

پسکوف با بیان این که نطر زورکین یک نظر کارشناسی شخصی است، گفت: او مدتی است که ریاست دادگاه قانون اساسی روسیه را دارد، و دارای تجربه عظیمی است، بنابراین این نظر شخصی وی است. هیچ اقدامی در این زمینه در ریاست جمهوری وجود ندارد، و هیچ گونه تغییری آماده اجرا نیست.

کد مطلب 4426941

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