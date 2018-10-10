زمان صدور گذرنامه به ۷۲ ساعت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی فر بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: شاکر خداوند هستیم ایران از قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه است که تاکنون در این منطقه توانسته نقش آفرینی کند.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی از اقوام مختلف تشکل شده است، ابراز داشت: همه اقوام با وحدت و همدلی حول محور ولایت و نظام جمهوری اسلامی وظایف خود را انجام می دهند و این امنیت پایدار بر گرفته از دلسوزی همه ملت ایران است .

بنی اسدی فر بابیان این مطب که نیروی انتظامی جزء هیچ گروه سیاسی نیست، عنوان کرد: تمام دسته جات زیر چتر نیروی انتظامی به کار خود می پردازند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: برای نیروی انتظامی امنیت عمومی جامعه خط قرمز است که برای تحقق این امر از هیچ کوششی دریغ نمی کند و هر کس با هر قدرتی که بخواهد امنیت مردم را هدف قرار دهد با آن برخورد خواهیم کرد.

وی بیان کرد: این گستره پهناور با محوریت اسلامی و فارغ از هر گروه خاص به کار خود ادامه می دهد؛ همه اقوام و طوایف برای ما محترم هستند و برای ما تنها دشمن کسانی هستند که حرکات هنجارشکن انجام می دهند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در مجموع تصادفات در سطح استان کرمان از مهر ماه سال ۹۶ تا اول مهر ماه سال جاری پنج درصد کاهش فوتی، ۹ درصد افزایش جرحی، هشت درصد افزایش مجروحان و هفت درصد کاهش جانباختگان رخ داده است.

بنی اسدی بیان داشت: ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون ۸۰.۲ درصد تصادفات در درون شهرها و ۱۹.۸۰ درصد تصادفات در جاده های استان رخ داده است و ۲۲.۶ درصد از متوفیان در تصادفات شهرها و ۷۷.۴ درصد متوفیان در تصادفات جاده ای جان باختند.

وی ابراز داشت: ۳۳ درصد از مجموع سرقت های رخ داده از مهر مسال سال گذشته تاکنون در سطح استان کرمان جزء سرقت های مهم بوده که با تلاش ماموران نیروی انتظامی ۶۴ درصد این سرقت ها مانند سرقت از منازل، سرقت از وسیله نقلیه، سرقت از مغازه، کیف قاپی و ...کشف شده است.

کاهش ۴ درصدی وقوع قتل در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: وقوع قتل از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا ابتدای مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش یافته اما کشف آن ۱۵ درصد افزایش یافته است.

بنی اسدی عنوان کرد: از ابتدایی مهرماه سال ۹۶ تا ابتدایی مهر ماه سال جاری ۱۰۴ هزار و ۶۰۸ تن انواع مواد مخدر در سطح استان کرمان کشف شده است که نسبت به مدت مشابه دو درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا ابتدایی مهر ماه سال جاری ۹۰۹ فقره جرائم در فضای مجازی رخ داده که ۸۷۲ مورد از این جرائم کشف شده و در مجموع ۹۶ درصد جرائم فضای مجازی کشف شده است .

بنی اسدی اظهار داشت: بیشترین وقوع جرائم در فضای مجازی به ترتیب برداشت غیر مجاز اینترنتی ۲۷ درصد، کلاهبرداری اینترنتی ۲۱ درصد، مزاحمت اینترنتی ۱۹ درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۱۱ درصد و سایر موارد ۲۲ درصد بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از اقدامات پلیس وظیفه عمومی استان از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون رسیدگی به شش هزار و ۸۳۵ فقره پروندهای مشمولان غایب، معافیت کفالت و موارد خاص صدور کارت برای ۷۰۲ نفر، دو هزار و ۱۲۵ فقره معافیت پزشکی منتج به صدور کارت، معافیت های تحصیلی دانشجویی و غیره برای چهار هزار و ۸۳۵ نفر و ... می توان نام برد.

کاهش زمان صدور گذرنامه به ۷۲ ساعت

وی ادامه داد: در یک سال گذشته پلیس امنیت این فرماندهی ۱۰۹ هزار و ۲۲۰ گذرنامه در سطح استان صادر کرده است که از این تعداد ۵۲ هزار و ۴۲ جلد مربوط به شش ماهه اول سال۹۷ است و پیش بینی می شود این آمارتا اربعین حسینی افزایش یابد.

بنی اسدی تصریح کرد: مراقبت از مدارک هویتی، عدم استفاده از خودروی شخصی برای رسیدن به مرز و برنامه ریزی برای سفر اربعین از مهمترین نکاتی است که باید زائران مدنظر قرار دهند و در این سفر معنوی ما را هم از دعای خیرشان بهره مند کنند.

وی بیان داشت: به دلیل نزدیک شدن به پیاده روی اربعین مدت زمان صدور گذرنامه از یک هفته به ۷۲ ساعت کاهش پیدا کرده است.

بنی اسدی افزود: دفتر نظارت همگانی پلیس استان کرمان با شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت نظرات و پیشنهادات و تقدیر شهروندان از عملکرد ماموران انتظامی در سراسر استان است. شهروندان می توانند برای ملاقات حضوری با فرمانده انتظامی استان و پیگیری مسایل و مشکلات حوزه انتظامی به آدرس کرمان-خیابان شهید ناصر فوالادی (خیابان عباس صباحی) جنب پلیس آگاهی – دفتر نظارت همگانی پلیس استان مراجعه کنند.